زانيتي: مشكلة إيكاردي انتهت

الإيطالي مرشح لخوض مباراة لاتسيو في غياب لوتارو مارتينيز للإصابة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

​أكد خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان الإيطالي أن أزمة ماورو إيكاردي تم حلها، والآن هو وقت الأفعال لا الحديث عن المشكلة.

وقال زانيتي في تصريحاته لسكاي سبورت إيطاليا:"المشكلة تم حلها، الآن هو التركيز على أهداف النادي الرئيسية".

وأضاف:"لقد قيل الكثير عن هذا الأمر، الآن نحن بحاجة للأفعال لا الأقوال، لدينا 10 مباريات متبقية، ونحتاج للاتحاد خلف هدفنا".

وأوضح:"لدينا هدفاً كبيراً وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا، ويوم الأحد سنواجه خصماً مباشراً هو لاتسيو".

وتابع:"بما أني قلت ذلك، أنا واثق أن لوتشيانو سباليتي (المدرب) واللاعبين سيحضرون بأفضل شكل ممكن لتلك المباراة".

يذكر أن إيكاردي قد عاد بعد إصابة بالركبة أبعدته لـ40 يوماً، والتي تلت قرار سحب شارة القيادة من اللاعب.