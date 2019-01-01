زانيتي: مشكلة إيكاردي أخذت أكبر من حقها

الكابيتانو السابق في إنتر يتحدث

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر، الحديث من جديد عن مشكلة ناديه مع قائده السابق ماورو إيكاردي وقال إن الأمر أخذ أكبر من حقه.

وعاد إيكاردي للتدريبات الأسبوع الجاري بعد انقطاع بداعي الإصابة منذ أزمة سحب شارة القيادة الشهر الماضي من الأرجنتيني.

وقال زانيتي للصحافة: "أعتقد أن الموضوع تحدثنا فيه كثيراً وأخذ أكثر من حقه، الآن علينا التركيز في الملعب حتى نهاية الموسم".

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وأضاف: "هدفنا الوصول لدوري الأبطال، متبقي عشر لقاءات والأحد نلعب مع خصم مباشر، نحضر للمباراة بأفضل شكل ممكن".

وحول زانيتي حديثه حول إمكانية هدم ملعب "سان سيرو": "أتمنى اتخاذ القرار الأمثل الذي يساعد نمو الفريقين، هذا الملعب سيظل مسرحاً تاريخياً للكرة".

وتحدث زانيتي عن لعب الفريق جولته التحضيرية بآسيا الصيف المقبل: "ستكون مباريات مميزة وفرصة للجماهير الآسيوية لمتابعتنا عن قرب".

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل أمام ضيفه لاتسيو ضمن الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإيطالي.