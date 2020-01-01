زانيتي متشائم بشأن عودة الكرة الإيطالية ويتفهم إلغاء المسابقات

العودة مجددًا أمر غير منطقي..

اعتبر خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر، أن عودة كرة القدم الإيطالية في الفترة المقبلة هو أمر في غاية الصعوبة، كما شدد على تفهمه لإمكانية إلغاء المسابقات بسبب فيروس كورونا.

إيطاليا أوقفت كرة القدم لأجل غير مسمى، ولكن بتأكيدات من وزارة الرياضة والاتحاد الإيطالي فإن السيري آ سيعود للحياة مجددًا في نهاية مايو المقبل وربما مطلع يونيو.

لكن بالنسبة للقائد الأسطوري للنيراتزوري فالأمر من غير الوارد أن يحدث، حيث قال في تصريحات لتوتو سبورت "بصراحة، التفكير في العودة اليوم هو أمر صعب للغاية.".

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كما أضاف "البقاء في المنزل حتى 13 أبريل كما تقول الحكومة هو الأمر الصائب الذي ينبغي علينا فعله، من الصعب جدًا التفكير في العودة إلى الملاعب، سيتعين على متخذ القرارات الحيطة.".

واستطرد "يتعلق الأمر حاليًا بالصحة، وهي ليست بالشيء الذي يمكن فتحه وغلقه بمفتاح، سيكون من الضروري أيضًا رؤية الجانب النفسي للاعبين، أنا أدرك قلقهم ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار وكذلك أسرهم.".

بعض الاقتراحات ذهبت إلى إقامة بطولة مصغرة بين المتصدر يوفنتوس ووصيفه لاتسيو وصاحب المرتبة الثالثة إنتر ومن خلالها يتم تحديد بطل الكالتشيو، لكن ذلك الاقتراح لم يلق إعجاب زانيتي.

الأرجنتيني قال عنه "أعتقد أن إيجاد صيغة هو أمر معقد الآن، يجب أن نكون حريصين على عدم المساومة في الموسم المقبل، عمومًا، ليس من السهل اتخاذ أي قرار.".

بلجيكا هي الدولة الأوروبية الأولى التي أعلنت عن إلغاء الدوري فيها ومنح المتصدر كلوب بروج درع البطولة، ويبدو أن زانيتي لا يمانع إلغاء المسابقات إن اقتضى الأمر في إيطاليا أيضًا.

"لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث، نحن بحاجة إلى التفكير لجعل كرة القدم أكثر استدامة."

يذكر أن يوفنتوس قد أعلن من خلال رئيسه أندريا أنيللي أنه لن يقبل بأن يتوّج بلقب السكوتيدو في حال إلغاء الموسم بهذه الصورة.