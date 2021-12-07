زانيتي : كنت قريبًا من ريال مدريد ورفضت لهذا السبب !

اعترف خافيير زانيتي نجم إنتر السابق، برفضه الانتقال إلى ريال مدريد، بسبب الولاء الذي يربطه بالنادي الإيطالي.

زانيتي يعتبر من أهم الأساطير في تاريخ إنتر، وقرر أن يستمر بداخله بعد الاعتزال حيث يشغل منصب نائب الرئيس.

النجم الأرجنتيني السابق، تحدث إلى صحيفة "ماركا" قبل مواجهة إنتر وريال مدريد، مساء اليوم، في دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال زانيتي؟

لاعب إنتر السابق قال عن دوره الحالي:"عندما تقاعدت بعد ما يقرب من 20 عامًا مع إنتر، كنت أرغب في توسيع رؤيتي للنادي بشكل أكبر".

وأضاف:"الأمر يتعلق بالتعامل مع الشركات والمسؤولية الاجتماعية والعلاقات الدولية بما يتجاوز مساهمتي على المستوى الرياضي بشكل بحت".

وأما عن علاقته بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد:"تربطنا علاقة جيدة جدًا ولدينا صداقة منذ سنوات وأشعر بسعادة في كل مرة أراه فيها".

كيف تحدث عن فكرة اللعب لريال مدريد؟

النجم الأرجنتيني قال للصحيفة الإسبانية:"نعم لقد كنت قريبًا جدًا وقلت بالفعل إنني أشعر بالفخر بسبب اهتمام مثل هذا النادي بضمي".

وأضاف:"كان في ذلك الوقت خورخي فالدانو هو المدير الرياضي، لكن الجميع يعرف قصتي وكانوا يعرفون أن إنتر بيتي لذلك قررت البقاء".

وأوضح:"كنت ألعب مع فريق له الكثير من التاريخ رغم مواجهة بعض الصعوبات، لم أرغب في المغادرة دون ترك أثر كقائد بهذا النادي".

اقرأ أيضًا ..