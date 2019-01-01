زانيتي: سانشيز هام بالنسبة لإنتر وعانى من سوء الحظ

خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر يشيد بسانشيز ويؤكد على سوء حظه بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن الملاعب.

أشاد الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر باللاعب التشيلياني أليكسيس سانشيز الذي انضم لصفوف الفريق هذا الصيف.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زانيتي مع صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، وأكد خلالها أن اللاعب عانى من سوء الحظ في الفترة الماضية.

وقال زانيتي: "لسوء الحظ سانشيز أصاب نفسه عندما أصبح في حال أفضل على المستوى البدني، لقد أظهر رغبة كبيرة في مباراة برشلونة وقدم شوطًا رائعًا".

ميلان يتأهب لتدعيم دفاعه من إنتر أو يوفنتوس في يناير

وأضاف: "من سوء الحظ أنه تعرض للإصابة لكن الجميع يعلم أن ذلك يعد جزءً من كرة القدم وفي الوقت الحالي نحن ننتظره ليتعافى بأفضل شكل ممكن".

وأكمل: "هو لاعب هام للغاية ولديه شخصية عظيمة وخبرة كبيرة، ويمتلك كذلك سرعة رائعة ويمكنه أن يكون محوري بالنسبة للفريق في أي لحظة".

جدير بالذكر أن سانشيز كان قد شارك في ثلاث مباريات فقط رفقة إنتر في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل هدف وحيد.