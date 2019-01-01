زانيتي: الأرجنتين ظُلمت تحكيمياً ولوتارو مستمر في إنتر

القائد التاريخي للتانجو يتحدث

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر، امتعاضه من التحكيم في مباراة الأرجنتين والبرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا، وأكد أن بلاده تعرضت للظلم.

واحتج ليونيل ميسي ورفاقه على حكم المباراة وتقنية الفيديو، والتي تم الكشف لاحقاً أنها أصيبت بخلل قبل انطلاق المباراة.

وقال زانيتي مع "تي واي سي": "الآن هناك وسائل لمساعدة الحكم، ولكن كيف لا تتواجد في اللحظات المهمة، الهدف الثاني للبرازيل كان ركلة جزاء وطرد لداني ألفيش".

واستمر: "واقعة مشابهة حدثت في لقاء فيورنتينا وسبال بإيطاليا، أنا غاضب للغاية لأن الأرجنتين والبرازيل لقاء يشاهده الجميع، عندما مساعدة الفار أمر يجعلك تتعجب".

وعن مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني: "إذا اختار الاتحاد مدرب يجب الصبر، والتفكير في مشروع طويل الأمد ومعرفة ماذا يحتاج للنجاح".

وأضاف: "أخبرت الاتحاد أن إذا احتاج مساعدتي فأنا حاضر ولكن عن بعد لأنني الآن نائب رئيس إنتر".

وحول العروض لنجم المنتخب وإنتر لوتارو مارتينيز: "لم تصلنا أي عروض، أنا سعيد بتواجده معنا، وهو مهم لنا في إنتر، خصوصاً بعد ما قدمه في العام الأول".

وختم: "ليس من السهل أن تقدم ما قدمه في عامه الأول وهو بسن الواحدة والعشرين، ميسي يطلبه؟ ميسي تربطني به علاقة قوية، ولذا أطلب منه أن يترك لوتارو قليلاً".

التقارير كانت قد ربطت لوتارو بعرض من برشلونة مقابل 110 مليون يورو بعد تألقه في كوبا أمريكا.