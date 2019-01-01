زانيتي: إيكاردي لاعب مهم ولن نتراجع عن سحب الشارة

أصر على ان الأزمة سيتم حلها بشكل داخلي في غرفة ملابس الفريق



أكد خافيير زانيتي مدير نادي إنتر الإيطالي، على أهمية المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي للفريق رغم أزمته الحالية.

إيكاردي غاب عن مباريات إنتر خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار المدرب لوتشيانو سباليتي بسحب شارة القيادة منه ومنحها لزميله سمير هاندانوفيتش.

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الأرجنتيني علاقته متوترة بإنتر، نظراً لتوقف مفاوضات التجديد، وسط تكهنات حول رحيله الصيف القادم.

وقال زانيتي في تصريحات صحفية:"ماورو لازال لاعباً مهماً لنا، نتمنى عودته في أقرب وقت ممكن".

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زيدان كان يعرف هذا جيدًا ويعرف أيضًا أن الفريق القوي فقط هو الذي سينافس للنهاية على كل يء، لذا أصر على استقدام مدرب اللياقة البدنية الذي عمل كلاعب في يوفنتوس pic.twitter.com/yrPN11BAPA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

وأضاف:"أعتقد عندما تكون هناك مشاكل بغرفة الملابس فيجب عليك حلها بشكل داخلي فقط".

وتابع:"بهذه الطريقة نحن نحافظ على قوة الفريق وخلق أجواء إيجابية تساعد على النجاح".

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واستكمل:"قرار سحب الشارة لم يأتي بهذه السهولة، ولن يتغير، لم أتحدث مع إيكاردي حتى الآن ولكن يجب التوصل لحل سريع".

تصريحات زانيتي تأتي قبل مواجهة الفريق ضد فيورنتينا غداً في الدوري الإيطالي، قبل مواجهة كالياري، ثم اللعب ضد أينتراخت فرانفكورت بالدوري الأوروبي يوم 7 مارس القادم.