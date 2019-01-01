زانيتي: أدين بكل شيء للإنتر وأتمنى تحقيق أهدافنا

خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر يؤكد أن للنيراتزوري فضلًا كبيرًا عليه ويتحدث عن كيفية احتضان عائلة موراتي له منذ انضمامه للفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر وأسطورة الفريق المعتزل على أمله في تحقيق الفريق لأهدافه في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زانيتي لصالح شبكة "راي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق في الوقت الحالي يعتبر في مرحلة البناء استعدادًا للعودة للمنافسة على البطولات.

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وقال زانيتي: "أتمنى أن ينجح إنتر في تحقيق أهم أهدافه في الموسم الجاري من أجل الجماهير، وأن يكون ذلك هو مقياس النجاح بالنسبة لنا أن نحقق أهدافنا دومًا".

وأضاف: "في الوقت الحالي نقوم ببناء فريق يستطيع المنافسة في السنوات المقبلة من أجل تحقيق البطولات التي ترضي جماهير إنتر".

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وأكمل عن الفوارق بين إيطاليا والأرجنتين: "أرى العديد من التشابهات ولا أرى اختلافات، دومًا عندما كنت أتواجد في إيطاليا أجد نفسي".

واختتم: "عندما وصلت لإيطاليا لأول مرة أدركت أنها ستكون منزلي، أنا ميدن بكل ذلك للإنتر الذي دومًا منحني الفرص العظيمة وعائلة موراتي الذين منحوني الكثير من الحب".