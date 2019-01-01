زاكيروني: مواجهة البحرين كشفت سلبيات الإمارات والأمر مختلف عن عام 2011

الإيطالي يعد بالتغيير أمام الهند

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني؛ المدير الفني لمنتخب الإمارات، أن البحرين نجح في كشف بعض السلبيات في أداء الأبيض، إلا أنه أكد أن أداء فريقه سيتحسن بالمواجهة المقبلة أمام الهند.

وتعادل منتخبا الإمارات والبحرين، اليوم السبت، في المباراة الأولى بكأس آسيا 2019، على استاد مدينة زايد الرياضية، بهدف لكل منهما.

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زاكيروني قال، خلال المؤتمر الصحفي: "ارتكبنا بعض الأخطاء الليلة، منهما كثرة التمريرات الخاطئة والفشل في خلق مزيد من الفرص، البحرين كانت تضغط بقوة، خاصة في شوط اللقاء الثاني، مما جعل المساحات ضيقة على لاعبينا، بجانب تباعد خطوطنا وهو ما تسبب في عدم بناء الهجمات بشكل سليم.

"الشوط الأول في أول 15 دقيقة نجحنا في خلق بعض الفرص، لكن لم نحسن استغلالها، لأن منتخب البحرين خطوطه متقاربة ولعب بكل قوة".

وأضاف: "اللاعبون بذلوا مزيد من الجهد في بداية اللقاء وهو ما تسبب في معاناة بعضهم بشد عضلي في نهاية اللقاء، لكننا في الأخير استفدنا من اللقاء ووضعنا أيدينا على السلبيات بشكل أكبر".

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وبسؤاله عن التشابه بين الوضع الحالي وقيادته لليابان للتعادل كذلك في أول مبارياته بكأس آسيا 2011 ثم توج في الأخير باللقب، علق: "الأمر مختلف، وضع البطولة الحالي يختلف تمامًا عن الوضع في عام 2011، وقتها كانت البطولة من أربع مجموعات، لكن حاليًا هي من ست مجموعات وبها 24 فريقًا وليس 16 مثل ذي قبل، لذلك أرفض المقارنات".

المدير الفني للأبيض اختتم: "عليّ أن أشكر اللاعبين على روحهم القتالية وأشكر الجمهور على دعمهم لنا، وأعد بتصحيح الأخطاء وأننا سنكون أفضل في المباراة المقبلة والأداء سيتطور".

يذكر أن المباراة المقبلة ستجمع الإمارات بالهند في العاشر من الشهر الجاري، على استاد مدينة زايد الرياضية.