زاكيروني: كل العوامل لصالحنا في مواجهة أستراليا

الإمارات في مهمة صعبة أمام أستراليا في ربع نهائي كأس آسيا

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تحدث ألبرتو زاكيروني، المدير الفني للمنتخب الإماراتي عن مواجهة أستراليا في ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية المقامة على أرضه ووسط جماهيره.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره الأسترالي، ضمن مباريات دور ربع نهائي غدًا على ملعب "هزاع بن زايد".

وقال زاكيروني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "عامل الأرض والجماهير سيكون دافع معنوي لنا، بالنسبة لي أشعر بنفس حماس اللاعبين وهدفنا واحد هو تحقيق الفوز في المباراة وننتظر الجماهير في الملعب".

وأضاف: "كل المؤشرات تصب في صالحنا ويجب أن نزداد عزيمة وإصرار من أجل تحقيق الفوز، صحيح أننا نشعر ببعض الضغوط ولكننا سنحولها لتكون إيجابية، نعرف مدى قوة المنتخب الأسترالي ودرسنا مباراتهم الماضية أمام أوزبكستان بالفيديو".

وتابع زاكيروني: "انزعج كثيراً حينما يستقبل مرمانا أي هدف، لقد لعبنا المباريات الأربع الماضية أمام منتخبات كانت تعتمد على طريقة دفاعية بحته وانتهاج اُسلوب الهجمات المرتدة وأعتقد في هذه الحالة من الطبيعي أن نستقبل الاهداف".

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واختتم مدرب الإمارات حديثه قائلًا: "لقد شعرت بالفخر حينما عرفت أن هناك جنسيات مختلفة مقيمة في الإمارات أعلنت أنها ستقوم بتشجيعنا في المباراة، هذا أمر رائع للغاية، من المهم أن نحظى بأكبر دعم من الجماهير حتى نتمكن من تحقيق الفوز داخل الملعب".

ويسعى منتخب الإمارات إسعاد جماهيره بتحقيق اللقب على أرضه ووسط جماهيره.