زار جدة واجتمع مع المسؤولين .. الاتحاد يقترب من صفقته الجديدة

الاتحاد ضم 4 لاعبين أجانب حتى الآن

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أبرم نادي الاتحاد السعودي حتى الآن 4 صفقات أجنبية، حيث ضم كريم بنزيما ونجولو كانتي وجواو فيليبي جوتا وفابينيو، وقد بات على أبواب الصفقة الخامسة.

الصفقة الجديدة للاتحاد لن تكون على صعيد اللاعبين بل الإداريين، حيث بات قريبًا جدًا من التعاقد مع دومينيجو سواريز دي أوليفيرا لشغل منصب الرئيس التنفيذي للنادي خلال الموسم القادم، وذلك تنفيذًا لتوصية صندوق الاستثمارات السعودي بضرورة تعاقد الأندية التي استحوذ على 75% من ملكيتها مع رئيس تنفيذي أجنبي سبق له العمل في أندية خاضت غمار الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن دي أوليفيرا الذي عمل سابقًا كرئيس تنفيذي لنادي بنفيكا البرتغالي زار جدة في الأيام الأخيرة واجتمع مع المسؤولين في الاتحاد للتفاوض مباشرة حول العرض المقدم له.

الرياضية أشارت إلى أن دي أوليفيرا يمتلك خبرة كبيرة في العمل الإداري، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة كاب جيمني الإسبانية، وذلك قبل انضمامه إلى بنفيكا عام 2004، مشيرة إلى أنه أشرف خلال توليه مهامه في النادي على أقسام كرة القدم، تنمية الشباب، التسويق، المبيعات، المالية، الإدارة، تقنية المعلومات، البنية التحتية، الموارد البشرية، التخطيط والتحكُّم، والاتصالات والإعلام، كما حصل على درجة البكالوريوس في التقنية من جامعة باريس الفرنسية.



يُشار إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي استحوذ على 75% من أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، وقد دعم الأندية الأربعة بعدد من اللاعبين الأجانب العالميين.

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