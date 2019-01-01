زاباليتا: المنافسة على الدوري الإنجليزي ستبقى مشتعلة ومانشستر سيتي الأقرب

تعرف على تصريحات زاباليتا حول المنافسة في الدوري الإنجليزي

أكد بابلو زاباليتا، لاعب وست هام، أنّ المنافس ستظل مشتعلة على الفوز بالدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول متمنيًا للسيتزنز تحقيق اللقب.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بعد 27 جولة.

وقال الأرجنتيني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "أتمنى فوز مانشستر سيتي بالدوري ولكني أعلم أنّ الأمر لن يكون سهلًا".

وتابع: "ليفربول مهتم للغاية بحصد لقب البريميرليج خلال الموسم الجاري وأعتقد أنّ منافسه الوحيد حتى النهاية هو مانشستر سيتي".

"لم أصب بنوبة قلبية بعد" 😂



🗣️ كلوب يتحدث عن طريقة تفاعله مع نتائج مانشستر سيتي الذي يلاحقه بشراسة pic.twitter.com/p8L36liGTV — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 28, 2019

زاباليتا أشار إلى أنّ مانشستر سيتي لا يزال يتنافس على باقي البطولات بعكس ليفربول الذي ودّع بطولتي الكأس وقد يحقق السيتزنز إنجازًا تاريخيًا بالفوز بالرباعية.

واختتم: "سعيد باستقبال جمهور مانشستر سيتي لقد قضيت 9 مواسم هنا وعشت أيامًا سعيد وأتمنى دائمًا للسيتزنز حصد البطولات".

وحقق مانشستر سيتي لقب كأس الرابطة بعد الفوز على تشيلسي بضربات الجزاء.