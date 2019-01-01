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الدوري الإنجليزي الممتاز

زاباليتا: المنافسة على الدوري الإنجليزي ستبقى مشتعلة ومانشستر سيتي الأقرب

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Clive Brunskill
تعرف على تصريحات زاباليتا حول المنافسة في الدوري الإنجليزي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد بابلو زاباليتا، لاعب وست هام، أنّ المنافس ستظل مشتعلة على الفوز بالدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول متمنيًا للسيتزنز تحقيق اللقب.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بعد 27 جولة.

وقال الأرجنتيني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "أتمنى فوز مانشستر سيتي بالدوري ولكني أعلم أنّ الأمر لن يكون سهلًا".

وتابع: "ليفربول مهتم للغاية بحصد لقب البريميرليج خلال الموسم الجاري وأعتقد أنّ منافسه الوحيد حتى النهاية هو مانشستر سيتي".

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زاباليتا أشار إلى أنّ مانشستر سيتي لا يزال يتنافس على باقي البطولات بعكس ليفربول الذي ودّع بطولتي الكأس وقد يحقق السيتزنز إنجازًا تاريخيًا بالفوز بالرباعية.

واختتم: "سعيد باستقبال جمهور مانشستر سيتي لقد قضيت 9 مواسم هنا وعشت أيامًا سعيد وأتمنى دائمًا للسيتزنز حصد البطولات".

وحقق مانشستر سيتي لقب كأس الرابطة بعد الفوز على تشيلسي بضربات الجزاء.

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