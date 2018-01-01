زاباكوستا على رأس المطلوبين في لاتسيو

مدافع تشيلسي قريب من العودة لإيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تسعى إدارة لاتسيو لدعم صفوف الفريق والمدرب سيموني إنزاجي خلال سوق الانتقالات الشتوي للحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وأفادت صحيفة توتوسبورت أن الأولوية لدى نسور العاصمة هي دعم مركز الظهير الأيمن خاصة مع الرحيل المتوقع للثنائي مارتن كاسيرس ودوسان باستا، وأن مدافع تشيلسي "دافيدي زاباكوستا" بات الهدف الأول لدعم هذا المركز.

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ولم يلعب زاباكوستا سوى 18 دقيقة تحت قيادة ساري في تشيلسي هذا الموسم بعدما كان أحد العناصر التي يعتمد عليها أنتونيو كونتي عقب ضمه من تورينو، ولذا يرغب المدافع بالرحيل بحثًا عن فرصة أكبر للعب.

ويأمل لاتسيو بالحصول عليه بالإعارة حتى نهاية الموسم مع حق شرائه مقابل 10-12 مليون يورو، لكن يبقى العائق الأكبر هو راتب الدولي الإيطالي المقدر بـ2.2 مليون يورو سنويًا.

صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية قالت أن ماتيو دارميان يبقى أيضًا في حسابات النادي الإيطالي لكن بشرط تقليص مانشستر يونايتد لطلباته المالية للتخلي عنه، كما أوضحت صحيفة إل ماسيجيرو أن المصري محمود حسن تريزيجيه والإيطالي ماسيمو دوناتي هما أيضًا من أهداف لاتسيو خلال يناير.