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زاباتا: قطر منافس قوي وأخفقنا في اللمسة الأخيرة

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Getty Images
تعرف على تصريحات زاباتا بعد فوز كولومبيا على قطر

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد دوفان زاباتا، مهاجم كولومبيا، أن قطر جعلت مهمة لوس كافيتيريوس صعبة كما أنّ الفريق افتقد اللمسة الأخيرة.

كولومبيا انتصرت بهدف نظيف على قطر في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وقال زاباتا في تصريحات عقب اللقاء:"المباراة كانت هامة والهدف كان ضروريًا في آخر أنفاس اللقاء لأنّه جعلنا نضمن التأهل".

وتابع: "كنا نضغط على منتخب قطر ولكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة أمام فريق يدافع بصورة جيدة واستطعنا في الأخير الفوز".

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واختتم: "تمكنا من خلق روح جديدة ولعبنا بتركيز شديد طوال المباراة والأهم هو قدرتنا على الفوز".

جدير بالذكر أنّ كولومبيا ضمنت التواجد في ربع النهائي بعد جلب 6 نقاط من مباراتين.

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