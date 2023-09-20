رئيس توتنهام يعترف: أخطأت بتعيين هذين المدربين "العظيمين!"

الرجل الأول في السبيرز يكشف رأيه..

اعترف دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام بندمه على التوقيع مع كل من جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي كمدربين للسبيرز في أوقات سابقة.

وتحدث ليفي عن الضغط الموجود داخل السبيرز من أجل إحراز بطولة في السنوات الماضية، خصوصًا البطولات الكبرى وسعيه الدائم نحو المدربين المشهورين بإحراز الألقاب.

وقال ليفي في تصريحات لـ"دايلي ميل": "مررنا بوقت رائع برفقة ماوريسيو (بوتشيتينو) كنا على أعتاب التتويج ببطولة ولكن لم يحدث ذلك للعديد من الظروف، لكننا كنا قريبين وكان هناك تغيير واضح في الإستراتيجية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "انتدبنا خلال السنوات الماضية اثنين من أكثر المدربين تتويجًا (مورينيو وكونتي) إنهما مدربا بطولات حقًا، ولكن ربما ليس من أجل هذا النادي (توتنهام)".

وختم ليفي حديثه مؤكدًا أن اختيار أنجي بوستيكوجلو مدربًا للسبيرز في الوقت الراهن "هو القرار الصحيح".