رئيس أتلتيكو مدريد: جواو فيليكس لا يريدنا.. وروبياليس عليه الاستقالة!

حان وقت الحقيقة..

خلال تصريحاته لبرنامج "خوجونيس" الإسباني الشهير، أدلى رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو بالعديد من التصريحات القوية سواء عن مستقبل لاعب الفريق، جواو فيليكس، أو عن موقف رئيس الاتحاد الإسباني الحالي لويس روبياليس من قضية "القبلة" الشهيرة.

وقال سيريزو أولًا عن فيليكس: "بات الأمر واضحًا، لا يريد جواو فيليكس اللعب لأتلتيكو مدريد".

وأضاف: "لا يتعلق الأمر بأي الأندية يريد الحصول على خدماته، أو إلى أي نادٍ يريد الانتقال، هو يريد الرحيل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



أما عن قضية روبياليس فقد قال: "يجب علينا جميعًا أن نكون متسقين مع ما نفعله ونقوله، إنه شيء أساسي، سيتعين عليه أن يفعل ما يراه مناسبًا، لكنني أعتقد أن ما يتعين عليه فعله هو تقديم استقالته".