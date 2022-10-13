رئيس النصر يقع في خطأ قانوني بقضية تسريبات حمد الله!

كيف وقع رئيس النصر في خطأ قانوني؟

كشف القانوني خالد المحمادي، عن وقوع مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، في خطأ إجرائي خلال جلسة الاستماع الخاصة بقضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ضد ناديه السابق النصر.

ما هو الخطأ الذي وقع فيه آل معمر؟

كتب خالد المحمادي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يكشف خلالها عن وقوع رئيس النصر في هذا الخطأ.

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وجاء نص ما كتبه المحمادي كالآتي: "هل وقع نادي النصر في خطأ إجرائي شكلي في جلسة الاستماع لدى مركز التحكيم الرياضي؟ إن صح ما يتداول من حضور رئيس النادي والرئيس التنفيذي فقط دون محام، فهذه مخالفة لقواعد الإجراءات أمام المركز"، مستعرض ما تنص عليه المادة الثامنة.

واستعرض القانوني صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، حيث كتب: "ما هي صلاحيات رئيس مجلس الإدارة وهل منها تمثيل النادي أمام الجهات القضائية؟ الجواب: بموجب النظام وقوة القانون طبقًا لنص المادة 31 من اللائحة الأساسية من للأندية الرياضية أن رئيس النادي من اختصاصاته 1-رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية العمومية، 2-دعوة المجلس أو الجمعية العمومية للاجتماعات غير العادية".

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وتابع: "يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض نائبه، ويلاحظ هنا أنه لا يوجد صلاحية لرئيس مجلس الإدارة بالتمثيل أمام الجهات القضائية، إلا إذا كان حضوره أمام مركز التحكيم لأخذ إفادة بشخصه وليس كممثل للنادي".

اتحاد الكرة يغيب عن جلسة الاستماع

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أن اتحاد الكرة غاب عن الحضور في جلسة الاستماع في مركز التحكيم الرياضي، بقضية مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصرف اتحاد الكرة أضعف من موقفه في القضية، وذلك بعدما أعلن في وقت سابق عن أنه ليس طرفًا في القضية.

وحضر ممثل عن نادي الاتحاد وحمد الله؛ المحامي فهد بارباع، كما حضر من جانب النصر الرئيس مسلي آل معمر، بجانب الرئيس التنفيذي.

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