إنفانتينو يرد على جدل بالوجون: نحترم سيادة القانون في فيفا.. وترامب ليس الرئيس الوحيد الذي يتصل بي!

رد جياني إنفانتينو بشكل مفصل على كل الضجة التي أثيرت عقب «تعليق» قرار إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون. وأكد أن الهيئات القضائية التابعة للفيفا تتمتع بالاستقلالية، وأنه يتواصل «بشكل منتظم» هاتفياً مع دونالد ترامب.

أثار قرار إلغاء إيقاف بالوجون ضجة كبيرة في عالم كرة القدم. ويتعرض إنفانتينو لانتقادات من جميع الجهات. فلم تكتفِ بلجيكا، خصم الولايات المتحدة في دور الـ16 من كأس العالم، بالإعلان عن اتخاذ إجراءات، بل أعربت جهات بارزة مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن استيائها أيضًا.

وقال إنفانتينو: «لقد اطلعت على ردود الفعل العامة على قرار لجنة الانضباط المستقلة التابعة للفيفا بشأن إيقاف فولارين بالوجون، وأود أن أؤكد مجدداً على مبدأ أساسي من مبادئ مجلس إدارة الفيفا. إن الهيئات القضائية التابعة للفيفا مستقلة».

«إنها تعمل بشكل مستقل، وتطبق قانون الانضباط الخاص بالفيفا، وتتخذ قراراتها استنادًا إلى اللوائح السارية والوقائع المحددة المعروضة عليها. واستقلاليتها أمر أساسي لمصداقية ونزاهة كرة القدم، ويجب احترامها دائمًا»، كما أشار.

أما بشأن المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب، والذي يُزعم أنه طلب إلغاء الإيقاف، فقد كان واضحًا في رديه. «نعم، أنا أناقش بانتظام أمورًا تتعلق بكأس العالم لكرة القدم مع رئيس الولايات المتحدة، وفي هذه الحالة تلقيت بالفعل مكالمة هاتفية من الرئيس دونالد ترامب، تمامًا كما أتلقى مكالمات من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وأصحاب مصلحة في كرة القدم ورجال أعمال من جميع أنحاء العالم حول مواضيع متنوعة».

"خلال محادثتنا، أوضحتُ أن هناك إجراءات قانونية جارية أمام الهيئات القضائية المستقلة التابعة للفيفا، وأن القضية ستُحسم في وقت لاحق من قبل الجهات المختصة"، يوضح إنفانتينو. "هكذا يعمل نظام الفيفا، وهذا مبدأ سأظل أحترمه دائمًا."

«أقرأ قرارات لجنة الانضباط التابعة للفيفا فور نشرها. أحيانًا تفاجئني تلك القرارات. أحيانًا أتفق معها، وأحيانًا لا أتفق معها. لكن ما أفعله دائمًا هو احترام تلك القرارات واستقلالية الهيئات التي تتخذها. وسواء اتفقنا شخصيًا مع قرار ما أم لا، فهذا أمر غير ذي صلة. فاحترام المؤسسات المستقلة وسيادة القانون هو ما يحمي نزاهة بطولاتنا ومصداقية الفيفا في جميع الأوقات.”