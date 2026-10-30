"ليس لدينا جيران حاليًا".. رئيس الشباب يرد على أنباء انتقال همام الهمامي إلى الهلال

واحد من أهم المواهب السعودية حاليًا..
رد عبدالعزيز المالك، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، على أنباء انتقال همام الهمامي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى عملاق الرياض الهلال.
الهمامي يرتبط بعقد مع الشباب حتى أغسطس من عام 2027؛ وسط تزايد الحديث عن إمكانية انتقاله إلى الهلال، سواء في يناير أو الصيف القادم.
وبعد فوز الشباب (6-1) على عملاق جدة الأهلي، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ وجّه أحد الصحفيين سؤالًا إلى المالك، قائلًا: "ماذا عن مستقبل همام.. مستمر معكم أم سينتقل إلى جيرانكم - في إشارة إلى الهلال -؟!".
هنا.. رد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب على هذا السؤال؛ بالقول: "ما عندنا جيران حاليًا".
وشدد المالك في التصريحات التي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، على أن الهمامي لاعب كبير؛ حيث يتلقى العلاج حاليًا للتعافي من الإصابة، ثم سينضم إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
وأضاف المالك، في نهاية حديثه: "أما فيما يتعلق بتجديد عقده؛ فلا يزال الوقت مبكرًا لفتح هذا الملف".
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".