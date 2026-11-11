"لم يتصرفوا معنا بطريقة جيدة" .. رئيس الخليج يكشف كواليس خطف المنتخب السعودي لجورجيوس دونيس

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المدرب اليوناني رحل عن الخليج بشكل مفاجئ في أبريل 2026..

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بعد سبعة أشهر من تعاقد المنتخب السعودي مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، كشف أحمد خريده؛ رئيس نادي الخليج، كواليس رحيله عن ناديه رغم أنه كان في طريقه لتجديد العقد قبل دخول اتحاد الكرة على خط المفاوضات.

ماذا حدث؟

في أبريل 2026، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع دونيس لقيادة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، خلفًا للمدرب المقال الفرنسي هيرفي رينارد.

الفرنسي أقيل قبل شهرين تقريبًا من المونديال، على إثر تراجع النتائج والأداء، فيما وقع اليوناني عقدًا لمدة عام وثلاثة أشهر، إذ ينتهي بنهاية يوليو 2027.

وتدور النقاشات حاليًا حول احتمالية تجديد الاتحاد السعودي لعقد دونيس حتى عام 2028، كي يقود الأخضر في كأس آسيا السعودية 2027 بعدما تم تأجيل البطولة إلى ديسمبر 2028، على خلفية الصراعات السياسية في منطقة الشرط الأوسط.

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كيف تعاقد الاتحاد السعودي مع دونيس؟

أحمد خريده؛ رئيس الخليج، ظهر عبر برنامج "المنصة"، أمس الأربعاء، مؤكدًا أن دونيس كان مرحبًا بتجديد عقده مع الخليج في أبريل الماضي، فيما كانت الخلافات فقط تخص الأمور المالية.

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وأضاف خريده: "عندما وصلنا للمرحلة الأخيرة من المفاوضات وكلانا يريد الاستمرار معًا، أخطرنا المدرب بوصول عرض من المنتخب السعودي له وأنه سيرحل. لم نكن لنعترض وإن كان أملنا أن يستمر دونيس معنا، لكن وضع المنتخب كان في حاجة له".

وواصل: "التواصل من جانب اتحاد الكرة لم يكن بحسب طموحنا، لقد التقيت بالرئيس التنفيذي السابق لاتحاد الكرة في اجتماع الجمعية العمومية بالرياض، وعاتبته على ما حدث، ومن جانبه، هو اعترف بأن ما حدث لم يكن بالطريقة الأفضل. بالفعل تواصلهم معنا لم يكن جيدًا. لقد تلقيت اتصالًا من رئيس اتحاد الكرة السابق ياسر المسحل وهذا أقدره كثيرًا وأشكره عليه، فأنا لم يكن لدي أي لحظة تردد لترك المدرب للمنتخب، رغم أنه كان يسير بشكل جيد مع الخليج".

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وماذا بعد؟

مقدم برنامج "المنصة" انتقد تصرفات مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ياسر المسحل، مستغربًا أن الجهة التي من المفترض أن ترعى علاقات الأندية، تتصرف من الباب الخلفي للتفاوض مع مدرب.

هنا علق رئيس الخليج: "صحيح أنه حدث تقصير في التواصل، لكنهم لم يقصروا معنا بعدها، حتى تكفلوا بالمستحقات المتبقية لدونيس عند النادي، التي تقدر براتب شهرين أي مليون ونصف ريال تقريبًا، ومن هنا استمر التواصل بشكل جيد".

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جدير بالذكر أن الخليج اختتم الموسم بعد رحيل دونيس في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-26، برصيد 37 نقطة.

فقد خلف دونيس في الخليج المدرب الأوروجواياني جوستافو بويت، الذي قاده للفوز في مباراتين فقط، وتلقى خمس هزائم، قبل أن يقام في ختام الموسم الماضي.