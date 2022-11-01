رئيس الجامعة التونسية يطمئن الجماهير بعد تهديد فيفا: سنشرف العرب في المونديال

تهديدات فيفا لم تعطل إعداد منتخب تونس لكأس العالم قطر 2022

أرسل وديع الجريء؛ رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم رسالة طمأنة للجماهير التونسية، بعد انتشار أنباء عن تهديد المنتخب التونسي بالاستبعاد من المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

قبل أيام، وبحسب التقارير التونسية فإن الاتحاد الدولي "فيفا" أرسل تهديدًا للجامعة التونسية بتجميد نشاط المنتخبات والأندية، في ظل وجود شبهة تدخل حكومي في عملها، بعد تصريحات كمال دقيش؛ وزير الرياضة التونسي، التي هاجم بها الجامعة. (طالع التفاصيل)

لكن الجريء أكد أن الاستعدادات للمونديال تجري على قدم وساق، فقال خلال تصريحاته لقناة "الكاس" القطرية: "أشعة الشمس حارقة، لذلك الفيزيائيون فكروا كيف يحولون الأشعة الحارقة لطاقة وشيء إيجابي، وهذا ما سنحاول فعله، سنحول كل شيء سلبي لشيء إيجابي، الجميع سيتعاون من أجل منتخب تونس".

وأضاف: "التركيز كله على أساس أن تشرف تونس إفريقيا والعرب وكرة القدم العالمية، أما ما يدور في بعض التصريحات، فكل الطاقة ستتحول لإعداد أفضل للمونديال من الناحية الذهنية، كي ينجح اللاعبون في تحويل الطاقة السلبية لإيجابيات، هذه هي تونس، وعلى الجميع أن يعلم ذلك، التركيز كله على حسن الاستعداد".

يذكر أن نسور قرطاج يقعون في المجموعة الرابعة بمونديال قطر، التي تضم أيضًا الدنمارك وأستراليا وفرنسا.