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فجّر أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص العلاقات الثنائية مع العملاق الكتالوني برشلونة، بقيادة الرئيس جوان لابورتا ونائبه رافاييل يوستي.

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اليوسف أعلن في تصريحات مع وسائل الإعلام، التوصل إلى اتفاقية تعاون مع برشلونة؛ وذلك خلال زيارة يوستي إلى دولة الكويت، في الساعات الماضية.

وأشار اليوسف إلى أن الاتفاقية؛ تتضمن زيارة وفد من الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة النسائية، إلى مقر نادي برشلونة.

وأضاف: "الوفد سيستمر لمدة 3 أيام؛ حيث سيحاول اكتساب الخبرات من برشلونة في الرياضة النسائية، باعتبار النادي الكتالوني هو الأفضل في العالم بهذه الفئة".

كما أكد رئيس الاتحاد الكويتي، أن برشلونة سيقوم بترشيح مدربين إسبان؛ للإشراف على منتخبات المراحل السنية، خلال الفترة القادمة.

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مباراة ودية محتملة

أما المفاجأة الأكبر التي أعلن عنها اليوسف؛ فكانت تلك المتعلقة بمباراة ودية محتملة بين برشلونة والمنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، في بداية عام 2027.

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وكشف اليوسف عن أنه اتفق مع يوستي، على بحث إقامة مباراة ودية بين برشلونة والكويت، في الفترة من 20 إلى 28 فبراير القادم؛ بالتزامن مع احتفالات البلاد، بعيد التحرير الوطني.

وتمنى أحمد اليوسف أن تسمح روزنامة العملاق الكتالوني، بإتمام هذه المباراة في الموعد المقترح؛ خاصة أن نائب رئيس برشلونة أكد أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، ولم يُحسم نهائيًا حتى الآن.

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جدير بالذكر أن برشلونة مقبل على روزنامة مزدحمة للغاية، في تلك الفترة؛ وتحديدًا في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات كأس الملك.