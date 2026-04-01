رئيس الاتحاد الإيطالي يحدد موقفه من إقالة جاتوزو

بعد إقصائه على يد البوسنة سيواجه منتخب إيطاليا أشهرًا صعبة للغاية من النقد الذاتي والجدل، بعد إخفاقه في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وتعادل منتخب إيطاليا مع البوسنة بهدف لمثله في زمن المباراة والشوطين الإضافيين قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لرفاق دجيكو بنتيجة 4-1.

وأمام هذه الكارثة المكررة، يبرز السؤال المنطقي: هل سيحتفظ الأزوري بالمدرب جينارو جاتوزو؟

وردا على ذلك أشار رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييل جرافينا، بعد المباراة إلى أنه طلب من مدرب مارسيليا السابق البقاء.

وتابع: "العقلية واضحة، خاصةً بالنظر إلى مجريات المباراة. أهنئ اللاعبين. يؤسفني أن الكثيرين لم يتمكنوا من تقدير الأجواء الرائعة التي عشناها معهم خلال الأشهر القليلة الماضية، بفضل عزيمتهم وفخرهم بإسعاد جماهيرنا".

واسترسل: "أهنئ جاتوزو، فهو مدرب عظيم. عانينا من بعض سوء الفهم بشأن المستقبل. طلبت منه، وكذلك من بوفون، البقاء".

وأكد: "تأتي هذه الهزيمة في وقتٍ تسوده علاقات ممتازة. لقد شاهدتم جميعًا المباراة، ولا يوجد الكثير لأضيفه. وصف جاتوزو اللاعبين بالأبطال، فقد بذلوا قصارى جهدهم. هناك العديد من التقييمات التي يجب إجراؤها. أدعم الجانب الفني تمامًا".

وأضاف جرافينا: "أما الجانب السياسي، فيقع ضمن اختصاص المجلس الاتحادي، الذي دعوته للاجتماع الأسبوع المقبل. سنجري تقييمات داخلية. أتفهم الحديث بشأن المطالبة بإقالته (جاتوزو)".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "أنا معتاد على هذه العملية، لكن التقييمات تقع ضمن اختصاص المجلس الاتحادي، كما هو منصوص عليه في اللوائح".