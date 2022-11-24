رئيس الاتحاد الآسيوي مدافعًا عن قطر: القافلة تسير و..

قطر أبهرت العالم بتنظيمها لمونديال 2022، لكن البعض لا يزال يتصيد لها

دافع البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن دولة قطر بعد الهجوم الذي تتعرض له من قبل بعض الدولة الأوروبية، إثر قوانينها المفروضة خلال كأس العالم 2022.

قطر هي أول بلد عربي يستضيف الحدث العالمي، والبلد الثاني في آسيا، بعد كوريا الجنوبية، التي نظمت نسخة 2002 بالتعاون مع اليابان.

وانطلق مونديال قطر في 21 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى 18 من ديسمبر المقبل.

وبسؤال رئيس الاتحاد الآسيوي عن الهجومي الأوروبي على قطر، اكتفى الشيخ سلمان بالرد: "القافلة تسير وأكمل أنت المقطع"، في إشارة إلى المثل العربي الشهير.

#من_المونديال | حملة الإعلام الأوروبي ضد قطر لتنظيم كأس العالم؟

رئيس الاتحاد الآسيوي: القافلة تسير *جزء من النص مفقود*#كأس_العالم_2022#SSC pic.twitter.com/PmqwemXe3E — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2022

يذكر أن قطر طالبت كافة المنتخبات قبل انطلاق المونديال باحترام قوانينها ومبادئها العربية الإسلامية، وهو الأمر نفسه الذي طالب به الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخبات، فارضًا بعض العقوبات على من يخالف ذلك.