رئيس مانشستر سيتي: لن نضغط على جوارديولا لتمديد عقده!

بيب جوارديولا أكد أنه لن يلتزم بتجديد عقده في ملعب "الاتحاد" في أي وقت قريب.

أكد خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا داعي للاستعجال في محاولة إقناع الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق بتمديد عقده في ملعب "الاتحاد".

عقد جوارديولا الحالي مع مانشستر سيتي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وقد قال إنه لن يفكر في العقد الجديد حتى عام 2023.

وعلى الرغم من فوزه بلقب الدوري الإنجليزي مرة أخرى هذا الموسم، إلا أن الضغط يتزايد على المدرب الإسباني من أجل قيادة مانشستر سيتي إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال خلدون عن جوارديولا؟

رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: "لست بحاجة إلى ممارسة أي ضغط إضافي على بيب، فهو يمارس ضغطًا كافيًا على نفسه للجميع".

وأضاف: "على العكس تمامًا، أحاول تقليل الضغط لأنني أعتقد أنه يمارس الكثير من الضغط على نفسه، الضغط ليس من أجل الفوز بهذه المسابقة أو تلك، نحن جميعًا في ذلك".

وتابع: "(المالك) الشيخ منصور ينظر إلى كرة القدم ويفهمها، ويفهم الفوز والخسارة جيدًا جدًا، وهذا هو السبب وراء روحه وفلسفته التي حاولت غرسها في هذه المنظمة، وما قمنا به في المباريات الأخيرة، وهو أمر إيجابي وبناء ويدفعنا إلى الأمام".

وأكمل: "نحن ندخل كل موسم بهدف الفوز ومحاولة الفوز بكل مسابقة ننافس فيها، هذه هي العقلية التي تمتع بها النادي على مدى عشر سنوات".

وأردف: "نحاول الفوز في كل بطولة نلعبها، ونخوض كل مباراة بنية كاملة لنعطي كل شيء، يجب أن نفوز في كل مباراة، وبذلك نحقق النتائج".

وقال عن جوارديولا: "بيب لم يبق مع أي نادٍ آخر مثلما فعل معنا، سواء في برشلونة أو بايرن ميونخ".

وأكمل: "إنها شراكة حققت العجائب في السنوات الماضية، وتقترب من عامها السابع، سيكون العام المقبل فصلًا مثيرًا من هذه الشركة".

واختتم المبارك: "نحن نستمتع بكل لحظة في هذه الشراكة، وستتم محادثات تجديد العقد في الوقت المناسب، وبالإيقاع الصحيح وبالسرعة والوقت والإطار المناسبين لبيب".

ما هي استراتيجية مانشستر سيتي في سوق الانتقالات؟

أعلن مانشستر سيتي بالفعل عن التعاقد مع جوليان ألفاريز وإرلينج هالاند، لكن لا يزال من المتوقع أن يقوم النادي ببعض التعاقدات.

وقال رئيس مانشستر سيتي: "لقد كنا ندرس بشكل مكثف وعلى مر السنين كيفية تجديد الفريق، وكيف نقوم بتحسين الفريق باستمرار بشكل متعمد، ومن ثم كيف ندمج ذلك مع المواهب من الأكاديمية".

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أنه سيكون هناك المزيد من اللاعبين القادمين، نحن نتطلع إلى تعزيز الفريق في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم".

وأكمل: "في كل موسم يغادر بعض اللاعبين، وعلينا تحديث الفريق، نحن نتطلع دائمًا إلى التحسين والتعزيز، لقد قمنا بالفعل بإضافتين مهمتين للغاية، ولكن أتوقع أننا سنفعل أكثر من ذلك".

واختتم رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي بالتأكيد على رغبته في أن يتم الانتهاء من جميع الصفقات مع بداية فترة الانتقالات.

اقرأ أيضًا ..

ميسي: لا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي وبنزيما يستحق الكرة الذهبية

نهاية سباق العرب في أوروبا | قمة صلاح وريمونتادا زياش وسكون محرز

خطأ الوداد وليزر الأهلي ومسؤولية موسيماني .. ردود أفعال نهائي دوري أبطال إفريقيا