رئيس مارسيليا : تعاقدنا مع رونالدو مثل ضم هالاند ودي بروينه!

رونالدو لن يلحق بميسي في فرنسا

كشف رئيس نادي أولمبيك مارسيليا، بابلو لونجوريا، عن حقيقة مفاوضات النادي الفرنسي مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لضمه في سوق الانتقالات الحالي.

وكان صاروخ ماديرا يحاول مغادرة أولد ترافورد هذا الصيف، بسبب عدم مشاركة فريقه مانشستر يونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن انتشرت الشائعات في الساعات القليلة الماضية حول رحيل الدون إلى فرنسا عبر بوابة مارسيليا، أكد لونجوريا أن كل هذه التكهنات غير صحيحة بالمرة.

ماذا قال رئيس مارسيليا؟

أوضح بابلو لونجوريا أن كل الأخبار المنتشرة حول انضمام رونالدو للفريق الفرنسي غير صحيحة بالمرة، حيث لا يستطيع فريقه الحصول على خدمات نجم عملاق مثل رونالدو في الوقت الحالي.

وقال في تصريحات نقلها الصحفي فابريتسيو رومانو: "إنه عالم وسائل التواصل الاجتماعي المليء بالأخبار المزيفة. نريد الواقع. صفقة رونالدو ليست لنا".

وواصل: "سيكون الأمر أشبه بالقول إن كيفين دي بروينه أو إرلينج هالاند هما أهداف أولمبيك مارسيليا... دعونا نركز على مشروعنا الحقيقي".

هل يرحل رونالدو عن مانشستر يونايتد؟

تصعب الموقف للغاية على رونالدو الذي أراد الرحيل منذ بداية الصيف وحتى الآن، حيث أغلقت العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بابها في وجه النجم البرتغالي الأسطوري إما لأسباب فنية أو لحجم راتبه الضخم.

بعض التقارير الإيطالية تشير في الوقت الحالي إلى أن وكيل الدون، جورج مينديش، يحاول عرضه على أندية نابولي وميلان في إيطاليا، على أمل الانضمام لفريق يتواجد في دوري الأبطال.

ومن جانبه، نشر صاروخ ماديرا صورة له اليوم عبر تغريدة على موقع تويتر، وكتب عليها: "استمر في العمل والتركيز".