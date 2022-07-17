رئيس كاف: حزين لغياب الجزائر عن مونديال قطر فهي لها أفضال على بلادي

موتسيبي في زيارته الأولى للجزائر منذ أن أصبح رئيسًا للاتحاد الإفريقي

أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي؛ رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تقديمه الدعم الكامل لمنتخب الجزائر، كي يعود للانتصارات بقوة، معربًا عن حزنه لغيابه عن كأس العالم قطر 2022.

محاربو الصحراء في تراجع منذ كأس العرب:

في عام 2019، توج المنتخب الجزائري بقيادة مدربه الوطني جمال بلماضي، بطلًا لكأس أمم إفريقيا مصر للمرة الثانية في تاريخه.

وبعدها بعامين، توج الخضر أبطالًا لكأس العرب قطر 2021، التي أقيمت تعويضًا عن كأس القارات، التي تُنظم قبل كل نسخة من كأس العالم بالبلد المستضيف.

لكن بعدها تراجع محاربو الصحراء بطريقة كبيرة، فكانت البداية بوداع كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، من دور المجموعات بعد تلقي هزيمتين، وتعادل وحيد.

ثم فشلت كتيبة بلماضي في التأهل لنهائيات مونديال قطر 2022 بسيناريو صادم، بعدما فازت في الذهاب أمام الكاميرون، على أرض الأخير، 1-0، وفي الإياب انتهى الوقت الأصلي 1-0 للضيوف، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية، وبالفعل تقدمت الجزائر أولًا، لكن بعدها بست دقائق فقط وفي الثواني الأخيرة، خطفت الكاميرون هدف الفوز، لتطيح بمحاربي الصحراء.

ماذا قال رئيس كاف عن الجزائر؟

رئيس الاتحاد الإفريقي في زيارة حاليًا للجزائر، كونها البلد المستضيف لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، وهي الزيارة الأولى له منذ فوزه بالانتخابات.

وقال موتسيبي، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية: "الجزائر أمة كروية، أنجبت لاعبين أصحاب صيت عالمي، وبإمكانها الاستمرار على هذا النسق الإيجابي، لكنني حزين لعدم مشاركتها في كأس العالم 2022، الجزائر عودت الجماهير الإفريقية على المشاركات الدولية القوية".

وأضاف: "أؤكد لكم من هذا المنبر أن كاف، بل القارة الإفريقية كلها، ستدعم عودة منتخب الجزائر لسكة الانتصارات، وأتوقع له العودة بقوة في المستقبل القريب، وسيصل لنهائيات مونديال 2026".

رئيس الاتحاد الإفريقي اختتم: "الجزائر ساعدت جنوب إفريقيا بلدي في كفاحها ضد التمييز العنصري، أتذكر أن المناضل الثائر نيسلون مانديلا بعدما أُطلق سراحه من الأسر، قال إنه متشوق لزيارة الجزائر".

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