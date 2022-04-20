رئيس فرنسا: سنقاتل من أجل بقاء مبابي في باريس سان جيرمان!

صرح إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا أنه على استعداد للمحاربة من أجل بقاء كيليان مبابي في صفوف فريق باريس سان جيرمان.

حيث اقترب الجناح الدولي في الأيام الماضية من الانتقال لنادي ريال مدريد وسط بعض التقارير التي تشير أنه قد مضى بالفعل مع الملكي.

وعلى الرغم من ذلك، فيأمل ماكرون أن يحافظ على قطعته الفرنسية الثمينة داخل البلاد، مما يدل على أهمية تلك الصفقة رياضيًا وسياسيًا.

فمع ورود أنباء عن المحاولات الأخيرة من باريس سان جيرمان لمحاولة إقناع مبابي بتوقيع عقد جديد، يتزايد الضغط العام في فرنسا أيضًا.

حيث تحدث إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي يوم أمس، بإنه سيفعل ما في وسعه لإبقاء كيليان في باريس.

كما أوضح أيضًا بشكل ساخر أنه يرغب في انتقال مبابي إلى فريق مارسيليا الذي يشجعه الرئيس الفرنسي.

حيث قال ماكرون: "لسوء الحظ، لا يمكنك التحدث عن ذهاب كيليان مبابي إلى مارسيليا، إذا كان على استعداد للمجيء كنت سأقاتل لتحقيق ذلك، لكنه قال "ليس بهذه السرعة".

وواصل: "لذلك من الأفضل أن تقاتل من أجله للبقاء في الدوري الفرنسي لأنه لا يزال لاعبًا رائعًا".

فحديث الرئيس الفرنسي عن انتقال لاعب كرة قدم من صفوف فريق لآخر، يعكس أهمية مبابي للكرة الفرنسية وللبلاد.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد استطاع الفوز يوم أمس أمام فريق أنجيه بنتيجة (3-0) في الدوري الفرنسي وبات قريبًا من حسم اللقب.

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