رئيس بوتافوجو يتحدى برشلونة: سنضم كافاني لدينا مال أكثر منكم!

يؤمن جون تكستور رئيس بوتافوجو البرازيلي بقدرة ناديه على التعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.

عقد كافاني مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أنباء حتى الآن عن إمكانية تمديده، مما يفتح الباب أمام رحيله بالمجان.

ويعد برشلونة الإسباني من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات كافاني، لكن رئيس بوتافوجو يرى بأن ناديه لديه غطاء مالي أكبر من برشلونة في الوقت الحالي.

ماذا قال رئيس بوتافوجو؟

تكستور تحدى برشلونة صراحة في سباق التعاقد مع كافاني، مؤكدًا قدرة ناديه المالية على تقديم عرض أفضل من "البلوجرانا" في نهاية الموسم.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "sporTV" البرازيلية قال رئيس بوتافوجو: "برشلونة في أزمة مالية، إنهم يواجهون صعوبات، واليوم لدي أموال أكثر من برشلونة".

لماذا تحرك برشلونة لضم كافاني؟

كافاني كان بالفعل على رادار برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كافاني كان الخيار الثاني في قائمة برشلونة بعد ألفارو موراتا، وبعد التأكد من استمرار الإسباني في يوفنتوس الإيطالي، قرر "البلوجرانا" التحرك نحو كافاني وبيير إيميريك أوباميانج.

في نهاية المطاف، تعاقد برشلونة مع أوباميانج في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع آرسنال الإنجليزي.

هل يعود برشلونة لخيار كافاني؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن السياق قد اختلف في الوقت الحالي، وأن برشلونة قد لا يعود مرة أخرى لمحاولة ضم كافاني.

ورغم انتهاء عقد كافاني مع مانشستر يونايتد في نهاية الموسم، إلا أن الوضع تغير في برشلونة، بعد التوقيع مع أوباميانج الذي يمتد عقده حتى صيف 2023.

ويبدو من غير المرجح أن يتحرك برشلونة للتعاقد مع كافاني، خاصة مع هوس جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" بفكرة التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.

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