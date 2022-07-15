رئيس بالماس عن بيع نجمه لبرشلونة: لن أنتظرهم أكثر من ذلك

الصفقة على وشك الانهيار

كشف ميجيل أنخيل راميريز رئيس نادي لاس بالماس الإسباني، عن اقتراب فشل انتقال لاعبه ألبرتو موليرو إلى برشلونة.

صاحب الـ18 سنة ارتبط بقوة بالانضمام للنادي الكتالوني، بعد مستوياته المبهرة التي قدمها مع بالماس على مدار الفترة الماضية.

ومع ذلك يبدو أن برشلونة يواجه صعوبات بالغة في اقتناص الموهبة الشابة، بسبب المشاكل التي يعاني منها بخصوص اللعب المالي النظيف.

ومن جانبه قال رئيس لاس بالماس لإذاعة "كادينا سير":"إذا كان اللاعب لا يزال متاحًا، فلا توجد مشكلة في استئناف المفاوضات من أجل بيعه".

وأضاف:"الآن لدي بعض الخيارات الأخرى ولست مضطرًا إلى انتظار قرار برشلونة بسبب المشاكل الاقتصادية التي يمرون بها".

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية عودة برشلونة من أجل التعاقد مع موليرو، بسبب الانشغال بصفقات الفريق الأول، مثل روبرت ليفاندوفسكي وجول كوندي وملف بيع الهولندي فرينكي دي يونج.

خط هجوم برشلونة في الموسم القادم:👏



🇬🇦 بيير إيمريك أوباميانج

🇧🇷 رافينيا

🇫🇷 عثمان ديمبيلي

🇪🇸 أنسو فاتي

🇪🇸 فيران توريس

🇳🇱 ممفيس ديباي

🇵🇱 روبرت ليفاندوفسكي 🔜 pic.twitter.com/T1dJer6VYV — GOAL Arabia (@GoalAR) July 14, 2022

يذكر أن موليرو الذي يجيد اللعب بمركز لاعب الوسط المهاجم والجناح أيضًا، تألق بشكل لافت مع بالماس بدوري الدرجة الثانية الإسبانية الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في 38 مباراة بكل البطولات.

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