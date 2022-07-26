رئيس النادي: لا أعلم من الذي اخترع قصة انتقال رونالدو لأتلتيكو مدريد!

رئيس النادي نفسه ينفي فكرة تواجد الدون في أتلتيكو في الموسم المقبل

كشف رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، حقيقة مفاوضات ناديه الإسباني مع مهاجم فريق مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، من أجل ضمه هذا الصيف.

وكانت بعض التقارير قد أشارت في الفترة السابقة إلى أن نادي العاصمة يبحث مع النجم البرتغالي ووكيله جورج مينديش، إمكانية انضمامه لهم بعد تعثر مفاوضاته مع الشياطين الحمر.

وهو الأمر الذي جعل سيريزو يتحدث لوسائل الإعلام الإسبانية ويوضح حقيقة هذه الأنباء، خاصةً بعد جلسة الدون اليوم مع إدارة يونايتد التي فشلت في إقناعه بالبقاء.

ماذا قال رئيس أتلتيكو مدريد؟

أكد سيريزو في تصريحاته لوسائل الإعلام أنه من المستحيل أن ينتقل رونالدو من صفوف يونايتد لأتلتيكو مدريد هذا الصيف.

حيث قال: "لا أعرف من اخترع هذه القصة عن انتقال كريستيانو رونالدو لأتلتيكو مدريد، إنه بالتأكيد ليس صحيحًا".

🔴⚪️ Enrique Cerezo, presidente del @Atleti



❌ "La historia de @Cristiano no sé quien se la ha inventado, pero es prácticamente imposible que venga al Atlético de Madrid"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/V8CBQbn58y — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 26, 2022

وواصل: "من المستحيل عمليًا أن يأتي كريستيانو رونالدو إلى أتلتيكو مدريد".

واستعجب رئيس النادي من هذه الفرضية من الأساس، حيث تساءل: "من اخترع هذه القصة؟".

ماذا عن موقف رونالدو؟

وفقًا لما أوردته الصحافة الإنجليزية، فإن مينديش قد طلب من مانشستر يونايتد تجديد عقد البرتغالي حتى موسم 2024 وفي المقابل سيتعين على النادي الإنجليزي السماح له بالمغادرة على سبيل الإعارة هذا الموسم.

ويبحث صاروخ ماديرا عن فريق يسمح له باللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل فيما أن يونايتد غير مؤهل للبطولة القارية الأولى.

وبالتالي بات من الوارد أن ينتقل رونالدو لفريق أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة هذا الصيف، على أن يعود ليونايتد في العام المقبل لاستكمال مسيرته في الملاعب الإنجليزية.