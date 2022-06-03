رئيس الفتح: سنخرج من مباراة الهلال بنقطة على الأقل

هل سيمنح الفتح لنادي الاتحاد هدية لاستعادة صدارة الدوري؟

كشف سعد العفالق؛ رئيس نادي الفتح، عن موقف فريقه من مباراته القادمة أمام الهلال، بالجولة 29 "قبل الأخيرة" من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يحاول الحفاظ على صدارة الدوري

يدخل الهلال مباراته أمام الفتح وهدفه هو تحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من الحفاظ على لقب الدوري للعام الثالث على التوالي.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 61 نقطة، متساويًا مع الاتحاد، ولكن المواجهات المباشرة في صالح الفريق الأزرق.

وعلى الجانب الآخر يدخل الفتح وهو محتلًا للمركز السادس بترتيب الدوري برصي د35 نقطة، بفارق 5 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

الفتح سيدخل مباراة الهلال وهدفه نقطة!

العفالق قال خلال تصريحات عبر برنامج "كورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: "سنلعب من أجل الفوز، مباراة الهلال ستكون صعبة للغاية، لأن أول شيء فزنا عليه في مباراة الدور الأول، ويريد رد الاعتبار أمامنا، والمباراة ستكون بوابة تحقيق لقب الدوري وهذا ما يزيدها صعوبة".

وتابع: "سنقدم إن شاء الله مباراة تليق باسم نادينا، وسنكون ند جيد للهلال وسنلعب المباراة من أجل الفوز، ونحن نحتاج إلى نقطة واحدة من أجل ضمان البقاء بالدوري السعودي".

واختتم سعد العفالق تصريحاته قائلًا: "إن شاء الله سنحقق أمام الهلال 3 نقاط أو نقطة على أقل تقدير، من أجل الخروج من حسابات الهبوط".

رئيس نادي #الفتح: سوف نلعب على الفوز أمام الهلال، والحصول على نقطة تضمن لنا البقاء في الدوري #كورة_روتانا #الهلال_الفتح pic.twitter.com/heZ4KLVE9T — برنامج كورة (@korarotana) June 2, 2022

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