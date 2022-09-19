رئيس الأهلي السابق: أفسدت مخطط الهلال لخطف نجم المنتخب

مؤمنة يكشف بعض أسرار فترة رئاسته للأهلي

اعترف عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي السابق بارتكابه وإدارته عدة أخطاء فنية ساهمت في وضع الفريق الحالي وتواجده في دوري الدرجة الأولى السعودي.

مؤمنة متهم رئيسي من الإعلام والجمهور الأهلاوي فيما وصل له النادي حاليًا، خاصة أن فترته شهدت الكثير من المشاكل أبرزها رحيل دجانيني وجوزيف دي سوزا والتعاقد مع مبايي نيانج.

ماذا قال مؤمنة عن رحيل دي سوزا ودجانيني؟

الرئيس السابق أوضح خلال حواره مع صحيفة الرياضية السعودية أنه لا يتحمل مسؤولية رحيل اللاعبين المميزين، مشيرًا إلى أنه حاول جاهدًا الحفاظ عليهما خاصة دجانيني إلا أنهما رفضا تمامًا بحجة غياب الاستقرار عن النادي وعدم حصولهما على مستحقاتهما المتأخرة.

وأضاف "أنا لم ألغِ عقود اللاعبين، بل على العكس كنت حريصًا جدًا على استمرارهم، وفي البداية سوزا تم أرسال طائرة له وفور وصوله عملنا جدولة معه، وكانت النية موجودة لديه، وسوزا كان لديه مبالغ متأخرة بقيمة مليون يورو من الإدارات السابقة، وليس إدارتنا، وكانت هذه دفعة مستحقة للاعب، وكانت تزيد كلما تأخر النادي بالسداد".

Shahid Shahid

"وأول أسبوع لي بالنادي تفاجأت بخطابات فسخ عقد من الثنائي سوزا وجانيني، وبالأخص جانيني قدم خطاب فسخ عقد فور وصولي يزعم فيه بتأخر رواتبه لمدة شهرين، وهذا الخطاب الأول كان غير صحيح، ومعلومة قد تغيب عن الكثيرين أن جانيني لم يسبق لي أن واجهته بالنادي لأن بعد استلامي للرئاسة غادر الفريق إلى الكويت للعب مباراة، ثم غادر بعدها لبلاده، وبعدها دخلنا بأزمة كورونا وتقدم من هناك بخطاب فسخ العقد الذي لم يكن صحيحًا، حيث لا يوجد له متأخرات".

تابع "

غالبية اللاعبين الأجانب بالنادي الأهلي لم يكونوا مرتاحين عند قدومي، وذلك بسبب تغيير الإدارات المستمر، وسبق أن تواصل معي أحد الأشخاص بعد أيام من رئاستي للنادي، وهو رئيس نادٍ خليجي، وذكر لي أن جانيني غير مرتاح في النادي، ويعمل وكيله على تسويقه لاعبًا حرًا وإيهام الأندية بأنه قادر على فسخ عقده مع الأهلي".

كيف أفسد مؤمنة مخطط الهلال لضم نجم المنتخب السعودي

مؤمنة خلال حواره ألقى الضوء على دوره في إفساد مخطط الهلال للتعاقد مع هيثم عسيري مهاجم الأهلي والمنتخب السعودي حاليًا.

وأكد الرئيس السابق أن الفريق العاصمي كان قد توصل لاتفاق كامل مع عسيري قبل أن ينجح في تجديد عقده وزميله زياد الجهني ليُفسد مخطط الهلال.

يُشار إلى أن عسيري متواجد في إسبانيا حاليًا حيث يُقيم الأخضر معسكرًا تدريبيًا استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.