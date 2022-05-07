رئيس الاتحاد الفرنسي يؤكدها: زيدان مدربًا لباريس سان جيرمان!

ألمح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لو جرايت، إلى أن زين الدين زيدان سيكون أقرب للانضمام إلى باريس سان جيرمان لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ويرتبط اسم أسطورة كرة القدم الفرنسية بشكل كبير بنادي العاصمة مؤخرًا، خصوصًا مع وجود الانتقادات الكثيرة لماوريسيو بوتشيتينو.

ومن الصعب التنبؤ بمستقبل زيدان، خاصةً أنه لا يجري العديد من المقابلات ولا يتحدث حول ما ينوي فعله للإعلام، لكن لو جرايت لم يتردد في أن يوضح أن مدرب الريال السابق قد يتولى مسؤولية باريس.

ماذا عن تدريب زيدان للمنتخب الفرنسي؟

قال رئيس الاتحاد الفرنسي: "عليك أن تكون حذرًا فيما تقول، حيث أن زيدان قد أظهر لريال مدريد أن لديه صفات بالكاد يمكن تخيلها في أذهان الفرنسيين، قد يكون خليفة لديشان لكن هذا ليس هدفي".

وواصل: "إذا غادر ديدييه، فسيكون بالتأكيد أحد الخيارات المتاحة لتدريب المنتخب الفرنسي".

وعندما سُئل بعد ذلك عما إذا كان قد ناقش زيدان بالفعل حول تدريب فرنسا أضاف: "سنرى، زيدان قد يذهب لباريس سان جيرمان، لكن بالنسبة لفريق فرنسا، يجب أن تكون حراً، وسنبذل قصارى جهدنا لوضع ديدييه في أفضل الظروف للفوز بكأس العالم".

ماذا عن ثقة رئيس الاتحاد الفرنسي في مدربه الحالي؟

عندما سُئل عن إمكانية رؤية ديشان يواصل ما بعد كأس العالم، قال لو جرايت: "سنرى بعضنا البعض في نهاية المنافسة إذا كان لا يزال يريد الاستمرار، سنقضي الوقت الذي يناسب الكل".

وأوضح: "عندما رأينا بعضنا البعض بعد اليورو، كانت الأمور واضحة للغاية، واتفقنا ألف مرة، حيث قال لي: أريد الاستمرار، ما لم تطلب مني التوقف".

واختتم: "نريد تحقيق بطولة كأس العالم المقبلة، ووضعية ديشان سنناقشها لاحقًا".

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