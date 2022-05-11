رئيس الاتحاد الأوروبي يتحدى بيريز: لن أمانع الجلوس بجواره في نهائي الأبطال!

تحدث رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أليكساندر تشيفيرين عن الإصلاحات الجديدة لدوري أبطال أوروبا التي تم الكشف عنها منذ أيام.

وأكد تشيفيرين أن البطولة الرئيسية لمنظمته ليست مثل "السوبر ليج" المقترح، لأنه لا يوجد احتكار للنجاح في المنافسة القارية الأعرق في قارة السيدة العجوز.

وجاء حديث رئيس الاتحاد الأوروبي، قبل أيام قليلة من مواجهة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي الأبطال، حيث سيحضر اللقاء في الملعب بجوار رئيس الملكي بيريز، الذ كان قائدًا لمشروع "السوبر ليج" الذي تم القضاء عليه.

ماذا قال تشيفيرين عن موقفه من بيريز؟

يُنظر إلى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على أنه قائد المجموعة وراء مشروع "السوبر ليج"، وسيكون هو وتشيفيرين في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس.

وعن ذلك، قال أليكساندر: "سأرى فلورنتينو في المدرجات إذا جاء لمشاهدة اللقاء من الملعب، فسيكون بالقرب مني كمتأهل للنهائي".

ماذا عن أزمة التذاكر وشكاوى ليفربول؟

أضاف رئيس الاتحاد: "هذا ما يحدث كل عام وقد تم شرح ذلك للفرق، أكرر: ثلاثة وتسعون في المائة من أرباح النهائي تذهب إلى الأندية، كل نادٍ سيحصل على 20 ألف تذكرة".

وواصل: "يدفع الرعاة مئات الملايين لدعم المسابقة ويحق لهم الحصول على تذاكر بموجب العقد".

وأوضح: "التذاكر ليست لي ولأصدقائي، بالنسبة لنا، لن يكون هناك فرق كبير إذا تكلفوا 10 يورو، لكن بالنسبة للأندية سيكون الأمر كذلك".

ماذا عن الإصلاحات الجديدة في دوري الأبطال؟

قال تشيفيرين: "دوري الأبطال الجديد ليس مثل "السوبر ليج"، فلا يوجد احتكار هنا، لا أحد ملزم باللعب في منافستنا، المشكلة هي أنهم مستعدون للذهاب إلى المحكمة، لكنهم يريدون بعد ذلك اللعب في مسابقاتنا".

واختتم: "اللجنة التأديبية ستقرر، إنها مستقلة وسنقبل حكمها، أتمنى أن تنتهي قريبًا، إنها قصة منتهية".

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