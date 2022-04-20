رئيس الاتحاد الإسباني عن تسريبات بيكيه: المرة القادمة سيضعون الكوكايين في سيارتي!

خرج لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من أجل الرد على التسريبات الأخيرة التي انتشرت له صحبة جيرارد بيكيه.

وقامت صحيفة "El Confidencial" بنشر بعض الصوتيات والوثائق، التي تظهر مفاوضات روبياليس مع مدافع برشونة لجلب كأس السوبر الإسباني إلى السعودية.

وظهرت كذلك خلال الساعات الماضية، بعض التسريبات عن عرض آخر من قطر أكثر فائدة إقتصادية ولكنه لم يشمل عمولة لشركة بيكيه.

ماذا قال روبياليس؟

خرج رئيس الاتحاد الإسباني في مؤتمر صحفي أقامه اليوم الأربعاء:"أنا ساخط جدًا بسبب الأكاذيب التي تقال، لذلك قررت الخروج اليوم وليس قبل ذلك لأن العقد مع السعودية مقيد بالسرية التامة".

وأضاف:"لقد حان الوقت لتقديم الشرح، عادة ما أكون موجزًا ولكن اليوم سأستغرق وقتًا أطول، لأن الكثير من الأشياء قيلت وبعضها غير صحيح".

وتابع:"لم أحظى بأسبوع واحد في هذه السنوات الأربع بدون إهانات وشكاوى ضد شخصي، تراكمت أمامي أكثر من 25 شكوى وحملات مستمرة حتى من وسائل الإعلام".

ما هي حقيقة العرض السعودي؟

واصل روبياليس حديثه:"لم يفاجئني ما تم نشره عن كأس السوبر، ما نشروه هو ما فعلناه، وكن العقد الذي تم نشره لهذا الموسم غير صالح ولم يعد هو الذي يحكم العملية".

وأوضح:"في 2020 تمت الموافقة على علاقة جديدة مدتها عشر سنوات، بحصولنا على 40 مليون يورو دون حتى السفر إلى هناك واللعب في الأندلس، ولكن الآن يبدو أن العقد غير صالح".

وعن تعامله مع شركة بيكيه الخاصة:"كوزموس هي شركة وسيطة تقدم لنا مقترحات بتغيير الشكل، لقد تحدثنا مع قطر والصين والمملكة العربية السعودية وحتى بعض الدول الأفريقية، ومنذ بداية المفاوضات وهم على علم أن تكون هناك عمولة بين الشركة والسعودية وأن الاتحاد لن يدفع أي شيء، الأمر كان سيضخ 400 مليون يورو للكرة الإسبانية وليس هناك الكثير لنقوله في هذا الشأن".

💥 ÚLTIMA HORA | Audio desvelado por @elconfidencial



🇪🇸 Así le pidió @3gerardpique a Rubiales jugar los JJOO de Tokio



🗣 “Me haría una ilusión que te cagas. Un día me voy a Madrid y nos sentamos con el seleccionador. Tenemos que mantenerlo en secreto” pic.twitter.com/1zLd3DkPyH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 20, 2022

وعن صحة العملية:"تبدو قانونية إذا اتفقنا جميعًا، فهذا تفسير ينقذني، كل شخص لديه أخلاقه الخاصة، ومررنا بـ3 مراحل قبل التوقيع على الاتفاقية، وبالنسبة لبيكيه أتمنى أن يكون هناك لاعبو كرة قدم مثله كرواد في مجال الأعمال وأكثر تعليمًا".

واستكمل:"تكذب صحيفة El Confidencial مرة أخرى قائلة إن لجنة الأخلاقيات قدمت تقريرًا يدعونا إلى عدم الذهاب إلى السعودية وهي كذبة، حيث قامت بدعوتنا للذهاب وتم إنشاء دوري نسائي من خلالنا وكنا هناك مع السفير الحالي والسابق وقاما بتهنئتنا".

ماذا عن العرض القطري؟

كشف رئيس الاتحاد الإسباني حقيقة الأمر قائلًا:"اليوم ظهر العقد القطري وهو باطل، لأنه اتفاق بـ33 مليون يورو وبقى منهم حوالي 30 وكان لابد من المصادقة عليه من قبل الجهة المختصة في وقت واحد ولم يتم التحقق منه، الصحفي يعرف ذلك لأننا شرحنا له".

وعن خطوته القادمة:"أول شيء سنفعله هو المطالبة بتصحيح الأخبار الكاذبة، عنوان الخبر الأول ليس صحيحًا، لم أوفق على أي شيء، كما وضعوا اقتباسات لبيكيه من لجنة لا نقبلها لأنه بدلًا من 25 مليون يورو وصل 40 مليونًا، كما أن الاتحاد الروسي لكرة القدم ورئيسه لم يأخذوا أي شيء، الإيطاليون ذهبوا إلى شبه الجزيرة العربية مقابل 7 ملايين ونحن حصلنا على 40".

وأوضح:"أنا لا أتقاضى عمولات قانونية أو غير قانونية، لدي هيكل رواتب له معنى، في الدوري الإسباني يحصل الرئيس على راتب كبير ثابت وواحد متغير صغير، النموذج الآخر تمت الموافقة عيه بالجمعية وهو راتب أقل ينمو حسب العمل، على سبيل المثال الاتحاد الروسي أنتج 146 مليون يورو عندما وصلت والآن يدر أكثر من 400 وهذه مهمتي أنا وفريقي".

وأنهى حديثه:"أطلب منكم الإبلاغ عن الجريمة التي ارتكبت ضدي، أنا أثق في الشرطة الإسبانية وآمل أن يعثروا على رجال العصابات والمجرمين الذين فعلوا ذلك، أنا لا أضمن أنه في الأسبوع المقبل سيضعون كيسًا من الكوكايين في حقيبة سيارتي أو يضعون شيئًا في هاتفي المحمول، اتصلت ببيكيه وأخبرته بقلقي بخصوص وضعي أنا وعائلتي لأننا لا نستحق ذلك".

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