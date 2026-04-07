ريو فرديناند يشيد بلاعب المنتخب الهولندي: «واو! يا له من لاعب رائع، إنه لاعب حقيقي»

ريو فرديناند يثني على كيس سميت. أيقونة نادي مانشستر يونايتد يشيد بشدة بلاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا في نادي AZ، ويرى أن «الشياطين الحمر» يجب أن يضموه إلى صفوفهم مهما كلف الأمر.

وقد خاض سميت الشهر الماضي أول مباراة له مع المنتخب الهولندي، ويبدو أنه يقضي أشهره الأخيرة كلاعب في صفوف فريق ألكمارد. وبعد الفوز 4-0 على سبارتا براغ في دوري المؤتمرات، صرح أمام كاميرات Ziggo Sport أنه يتوقع رحيله عن AZ.

"من حيث المبدأ، أريد أن ألعب كثيرًا، وهذا أمر مهم بالنسبة لي. يمكنني البقاء في AZ، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث"، كما صرح. احتمالية انتقال سميت إلى نادٍ أوروبي (كبير) كبيرة جدًا. وإذا كان الأمر بيد فرديناند، فإن الخطوة التالية للشاب ستكون مانشستر يونايتد.

"كيس سميت هو اللاعب الحقيقي، أؤكد لك ذلك"، هكذا بدأ اللاعب السابق في بودكاسته "Rio Ferdinand Presents". "إنه من النوع الذي يجعلك تقول: سأشتريه الآن على الفور، حتى لو لم يكن جاهزًا بعد للعب في الفريق الأول. آمل أن يبرز ويذهل العالم. وإذا كان علينا الانتظار ستة أشهر أو سنة، فلا يهمني ذلك، لأننا لا يمكننا بأي حال من الأحوال السماح له بالانتقال إلى نادٍ آخر."

"كيس سميت لاعب من الطراز الرفيع حقًا، صدقوني. هذا الشاب... لقد شاهدته يلعب عدة مرات، وكان ذلك كافيًا بالنسبة لي. شاهدت اللقطات و... واو! تحدثت أيضًا مع بعض الأشخاص في هولندا، أصدقائي... إنه يمتلك الموهبة حقًا"، قال فرديناند.

يلعب سميت هذا الخميس مع AZ في ربع نهائي دوري المؤتمرات ضد شاختار دونيتسك. في الدوري الهولندي، يحتل فريق ألكمار حالياً المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط عن أياكس.

يُقال إن نادي AZ يطلب 60 مليون يورو مقابل سميث، وهو أمر لم يغب عن بال اللاعب نفسه. "أدرك أن الجميع يتحدث عن هذا الموضوع. المبالغ التي أسمعها تبدو سخيفة. أفهم أن الناس لا يوافقون على ذلك أو يرون أنها أموال طائلة. وأنا أوافقهم الرأي في ذلك."