ريوس: حزين لاعتزال أوزيل اللعب مع ألمانيا

أوزيل ابتعد عن تشكيلة المانشافت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى ماركو ريوس، نجم ألمانيا وبوروسيا دورتموند، حزنه من اعتزال مواطنه مسعود أوزيل اللعب الدولي، واصفاً الأخير بالزميل الأفضل في المانشافت.

وابتعد أوزيل عن المشاركة مع المنتخب الألماني في أعقاب أزمة صورته مع الرئيس التركي والانتقادات لمستواه في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وقال ريوس مع مجلة الاتحاد الدولي لكرة القدم رداً على سؤال عن أفضل زميله له: "مسعود أوزيل بكل تأكيد، لاعب بعين خاصة على صعيد التمريرات".

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وأكمل: "يسجل الأهداف ويقدم تمريرات حاسمة عدة لزملائه في المنتخب أو البريميرليج، هو لاعب ذكي يتماشى مع اللعبة".

وختم: "دائماً ما استمتعت باللعب معه، من المحزن اعتزاله اللعب دولياً، شعرت بخيبة الأمل بسبب الأمر".

وتشارك الثنائي في اللعب سوياً بقميص المنتخب الألماني في 25 مباراة دولية مع المانشافت في السابق، آخرها في مونديال 2018.