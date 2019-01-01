ريوس: أريد لقب البوندسليجا وقيادة ألمانيا

طموحات كبيرة للنجم الألماني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ماركو ريوس، نجم ألمانيا وبوروسيا دورتموند، أنه يطمح لتعويض ما فاته في صفوف المنتخب السنوات الماضية ولعب دور قيادي بالمرحلة القادمة.

ريوس لعب فقط 39 مباراة بقميص المانشافت طوال مسيرته وغاب عن التتويج باللقب العالم في 2014 بسبب تعدد الإصابات.

وقال ريوس مع "كيكر": "الآن أنا واحداً من القدامى ودوري هو توجيه صغار السن وقيادة الفريق، كنت أتطلع للعب المزيد من المباريات مع الفريق".

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وأكمل: "حالياً لا أرى نفسي لاعب احتياط، ولكني أريد اللعب واحترام الفريق وتقديم خبراتي".

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كما أنني عندما ألعب معه في البيت يقول لي أنت برشلونة وأنا ليفربول لأنني سأهزمك" 😂



ميسي 🗣️



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/nBEJYg1rOP — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 6, 2019

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وحول مستقبله مع بوروسيا دورتموند: "كلما تتقدم في العمر يزيد تركيزي لتحقيق لقب، خلال عامين أو ثلاثة سنحقق الأمر، سأفعل أي شيء من أجل ذلك".

وختم: سنحلل كيف فقدنا اللقب معاً كفريق وسنعمل للتعويض، قمنا بتعاقدات مميزة والمنافسة ستزيد ولكن هذا أفضل، أتطلع خصيصاً للعمل مع براندت، لاعب رائع".

وتلعب ألمانيا مع بلاروسيا ثم إستونيا الأسبوع المقبل ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.