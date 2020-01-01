رينيير هو أول خطوة من بيريز لجلب هالاند إلى ريال مدريد

استراتيجية ذكية معتادة من بيريز..

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد أراد كسب ود بوروسيا دورتموند من خلال الموافقة على إعارة رينيير جيسوس لهم في السوق الصيفية الحالية.

وكان ريال مدريد قد أرسل رينيير مُعارًا إلى النادي الألماني لمدة عام قابل للتمديد، في تكرار للتجربة الناجحة جدًا مع أشرف حكيمي آخر عامين قبل بيعه إلى إنتر هذا الصيف.

التقارير كشفت أن الخطة كانت إعارة رينيير إلى أحد فرق الدوري الإسباني كالحال مع كوبو مثلًا، لكن استجابة لرغبة اللاعب نفسه وبنظرة استراتيجية من بيريز، تقرر تغيير هذا المخطط.

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صحيفة "Diaro" ادّعت أن ريال مدريد يحاول تنمية العلاقات أكثر وأكثر مع إدارة دورتموند الحالية من أجل استغلالها بأفضل شكل ممكن الصيف المقبل والحصول على خدمات إرلينج هالاند.

المعروف أن إدارة بيريز تؤمن بأن هالاند هو الخليفة الشرعية لكريم بنزيما في هجوم النادي الملكي، وكانت لديهم النية لمحاولة ضمه هذا الصيف رغم معرفة مدى صعوبة الأمر في ظل انضمام اللاعب لدورتموند في الشتاء الماضي فقط.

عمومًا، الصفقة تأجلت بشكل كامل لصيف 2021 بعد أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية، رينيير إن تمكن من إثبات نفسه في دورتموند فقد يتم الزج به كجزء من تلك الصفقة حينها، والآن هو وسيلة من وسائل تقوية الروابط بين الناديين.

الجدير بالذكر أن رينيير انضم إلى ريال مدريد في الشتاء الماضي قادمًا من فلامنجو، ولكنه لم يلعب في الفريق الأول واكتفى ببعض المشاركات مع فريق الرديف بقيادة راؤول جونزاليس.