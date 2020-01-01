رينيير جيسوس: بكيت عندما علمت بمفاوضات ريال مدريد ولم أتحدث مع زيدان

تقديم صفقة ريال مدريد الجديدة رينيير جيسوس

قدم ريال مدريد، صباح اليوم لاعبه الجديد رينيير جيسوس القادم من فلامنجو البرازيلي، في فترة الانتقالات الماضية.

وكان جيسوس، يشارك مع منتخب بلاده في الفترة الماضية، خلال التصفيات المؤهلة لبطولة أولمبياد طوكيو القادمة، وهذا ما أخره عن الانضمام لكتيبة البلانكوس.

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وقال صاحب الـ 18 عاماً، في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "اليوم هو أسعد يوم بالنسبة لي، لقد حققت جزء من حلم طفولتي، أريد أن أكون في تاريخ هذا النادي العريق، هلا مدريد".

وعن وجود مواطنيه رودريجو وفينسيوس جونيور في الفريق قال: "إنهم لاعبون رائعون، تجمعني علاقة صداقة قوية مع فينسيوس، أنا متأكد من أنني سأحصل على مساعدة كبيرة منهم وأنا مستعد للاستفادة من كافة الفرص المتاحة".

وواصل: "أريد أن أتدرب مع كل اللاعبين، فإن الفريق يضم أفضل اللاعبين في العالم، انا سعيد بالتواجد معهم وواثق من اننا سنشكل فريقاً جيداً معاً".

وعن توقيعه لريال مدريد، قال: "عندما وصلتني تلك الأخبار كنت في غاية السعادة، والدي أخبرني واتصل بي ولكني كنت في كأس العالم للأندية مع فلامنجو، لم أكن أعرف حينها ماذا أفعل بدأت في البكاء سأبذل قصارى جهدي مع الفريق".

وعن مدرب الفريق زين الدين زيدان قال: "لقد كان لاعباً رائعاً، أحاول التعلم الكثير منه إنه شخص عظيم، أنا أريد اتخاذه قدوة".

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وعن مركزه المفضل، قال: "أنا ألعب في جميع مراكز الهجوم، ليس لدي أي مشاكل في تلك النقطة، في الوقت الحالي أنا لاعب في ريال مدريد، لم أتحدث مع زيدان حتى الآن، ولكني أصبحت في خدمة الفريق".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفانتي، مساء السبت القادم في إطار مباريات الجولة الـ 25 من الليجا .