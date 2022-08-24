رينجرز وكوبنهاجن يحسمان التأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال

قائمة الفرق المشاركة في دوري الأبطال تكتمل

اكتملت قائمة الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انتهاء مباريات الأدوار الإقصائية التمهيدية بالمنافسة القارية الأغلى وتأهل الأندية المتبقية.

حيث تعقد قرعة دور المجموعات بالغد في مدينة إسطنبول التركية، وتقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية.

وعن المواجهات، انتصر فريق بنفيكا البرتغالي بثلاثية دون رد أمام نادي دينامو كييف، ليكون بذلك مجموع المواجهتين (5-0).

فيما تأهل نادي فيكتوريا بلزن التشيكي بعد الفوز على نادي كاراباخ الأذريبجاني بنتيجة 2-1، وهي نتيجة المواجهتين بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

واستطاع فريق كوبنهاجن حسم بطاقة التأهل أيضًا بعد التعادل سلبي مع فريق طرابزون التركي، حيث حسمت نتيجة الذهاب الأمر للفريق البلجيكي بعد الفوز 2-1 على أرضه، وبذلك يتوقف مشوار النجم المصري محمود حسن تريزيجيه عند هذه الجولة بعد خروج فريقه.

فيما نجح وصيف بطولة الدوري الأوروبي، فريق رينجرز الاسكتلندي، التأهل لدور المجموعات وذلك بعد الفوز بنتيجة 1-0 على فريق آيندهوفن الهولندي.، ليكون مجموع المواجهتين 3-2 لصالح النادي الاسكتلندي.

فيما تأهل فريق دينامو زغرب لدور المجموعات بعد فوزه على بودو جليمت النرويجي بنتيجة 4-1 في مباراة حسمت في الأشواط الإضافية، ليكون بذلك مجموع المواجهتين 4-2 لصالح الفريق الكرواتي.