رينجرز ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمواجهة رينجرز ضد ليفربول في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا 2022/2023

رينجرز 1×7 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز تاريخي لليفربول خارج ملعبه على رينجرز بسبعة أهداف مقابل هدف

87' جووووووووووووووووووووووووووووووووول حكم المباراة يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، ليحرز إليوت السابع للريدز

86' هدف ملغي لليفربول سجله إليوت، بداعي التسلل

81' جوووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يكمل الهاتريك! ويحرز السادس لليفربول بتسديدة ولا أروع على يمين الحارس

79' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل الهدف الثاني له والخامس لليفربول، بعد تسديدة رررائعة على يسار الحارس

تبديل أخير لليفربول بخروج كوناتي ودخول جيمس ميلنر

74' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح يسجل الرابع لليفربول، مو يستلم الكرة بشكل رائع ويسددها في أقصى الزاوية اليمنى

73' فررصة لليفربول، تسديدة من إليوت ولكنها تعلو العارضة بقليل

تبديل لليفربول بخروج فيرمينو ودخول جوتا

71' عررررضية خطيررررة من ساكالا ولكن كوناتي يعترض الكرة بشكل رائع

70' أووووووووووووووووه صلاح يهدر فرصة الررابع، تمريرة رائعة لمو الذي انفرد بالمرمى، يستلم الكرة ويسدد ولكن ماكجريجور يتصدى لها

ثلاثة تبديلات لليفربول بدخول رويرتسون، ألكانتارا وصلاح

65' جوووووووووووووووووووووووووووووول نونيز يسجل الثالث لليفربول، فيرمينو يمرر الكرة إلى نونيز الذي يسددها بشكل جميل على يسار ماكجريجور

60' تبديل اضطراري آخر لرينجرز بدخول ديفيز وخروج جاك

59' تسديدة من إليوت ولكن الكرة تصل سهلة في يد ماكجريجور

54' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فيرمينو يسجل الهدف الثاني لليفربول، عررضية رائعة من جوميز إلى بوبي الذي يسددها بشكل رائع في المرمى

53' تمريرة رائعة بإتجاه نونيز الذي يسدد الكرة في عُجلة من أمره وعالية عن المرمى

48' ركلة حرة مباشرة لليفربول من على حدود منطقة الجزاء ولكن تسيمكاس يسددها بشكل سئ عالية في المدرجات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

45' عررضية من تسيمكاس ولكن الكرة سهلة في يد حارس رينجرز

44' تبديل اضطراري لرينجرز بخروج جودلسون ودخول كينح

42' توقف اللعب لعلاج المدافع جولدسون

41' خطيرررررررة لرينجرز، عررضية من ساكالا إلى أرفيلد الذي يسدد الكرة ولكن كوناتي يعترضها وينقذ ليفربول من تلقي الهدف الثاني

40' فرررصة لرينجرز.. تسديدة من كينت ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

34' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الأخيرة

26' نونيز يسقط متألمًا على أرض الملعب بعد تدخل قوي من جولدسون

23' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول فيرمينو يسجل التعادل لليفربول، ركنية تصل إلى البرازيلي على القائم الأول، يسدد الكرة برأسه قووية في مرمى رينجرز

22' تسديدة قووووية من كارفالو ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

20' خطيررررة لرينجرز، جوميز يعيد الكرة إلى أليسون الذي خرج من مرماه، كولاك يلمسها ولكن الموقف يمر بسلام على الريدز

16' جوووووووووووووووووووووووووووووووول أرفيلد يسجل الهدف الأول لرينجرز، الفريق الأسكتلندي يضغط ويقطع الكرة، تصل إلى أرفيلد الذي ينطلق في المساحة ويسددها رررائعة على يمين أليسون

12' تمريرة رائعة من إليوت بإتجاه نونيز الذي يلعبها بالعرض، ولكن الحكم يعلن عن وجود تسلل.. رغم أن الإعادة أثبتت عكس ذلك!

10' أخطاء كثيرة من لاعبي ليفربول تجاه رينجرز.. الفريق الإنجليزي يلعب بشراسة كبيرة

4' فرصة أولى لرينجرز، تمريرة طولية رائعة بإتجاه ساكالا الذي يسدد الكرة ولكن أليسون يمسك بها

انطلاق المباراة

تشكيل رينجرز

يبدأ فان برونكهورست بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

ماكجريجور

باريسيتش - بن ديفيز - جولدسون - تافيرنير

لوندسترام - جاك - أرفيلد

كينت - كولاك - ساكالا

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

أليسون

تسيمكاس كوناتي - فان دايك - جوميز

هندرسون - فابينيو

كارفالو - فيرمينو - إليوت

نونيز

يبحث ليفربول عن تكرار فوزه على بطل أسكتلندا من أجل الاقتراب أكثر من الدور التالي، في حين أن رينجرز يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق أول انتصار له في هذا الدور.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة رينجرز ضد ليفربول في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023، على ملعب إيبروكس.