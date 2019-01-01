رينا: عندما تواجه يوفنتوس بملعبه دائماً يكون التحكيم لصالحه

احتجاجات متواصلة من قبل ميلان على التحكيم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اشتكى بيبي رينا، حارس ميلان، من أداء الطاقم التحكيمي في لقاء الفريق أمام يوفنتوس بالدوري الإيطالي وقال إن دائماً يكون هناك تحيزاً لصالح صاحب الأرض في تورينو.

وسقط ميلان بهدفين مقابل واحد مساء السبت في لقاء شهد أكثر من لقطة تحكيمية أثارت الجدل واحتجاجات لاعبي ومسؤولي الروسونيري.

وقال رينا مع "لاستامبا": "قدمنا عرضاً قوياً، ولكن عندما تلعب في هذا الملعب دائماً تخرج خاسراً على كل الأصعدة، خصوصاً عندما يكون هناك قرارات 50-50 بين الفريقين".

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وأضاف: "بالنسبة لي لقطة ضربة الجزاء كانت واضحة وليس بها جدال، قام بتصفيرها ثم عاد للفار وغير القرار، هناك لقطة أخرى لركلة جزاء عوقبنا بها".

واختتم الإسباني: "هكذا هو الوضع دائماً في ملعبهم، ولكن لا نريد التفكير في الأمر وسنركز فقط في العرض الطيب الذي قدمناه".

خسارة ميلان جعلته مهدداً بخسارة مركزه رابعاً على سلم الترتيب في حال انتصار أتالانتا على إنتر مساء الأحد، أو لاتسيو على ساسولو وفي مؤجلته أمام أودينيزي.