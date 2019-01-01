رينا: كرة القدم أظهرت عدالتها لليفربول هذا الموسم

توقع فوز الريدز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام

يعتقد بيبي رينا حارس ليفربول السابق وميلان الحالي، أن الكرة منحت الريدز قدر كبير من العدالة خلال الموسم الحالي.

ليفربول خسر منافسته بالدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، بعد صراع شرس تم حسمه بفارق نقطة فقط.

والآن يمتلك الريدز فرصة أخرى للتعويض، عندما يلتقي توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت القادم.

صلاح: أتمنى أن أكمل النهائي هذه المرة

وقال رينا قبل تلك المواجهة:"كرة القدم لم تكن عادلة مع مانشستر سيتي حيث عاندتهم للمرة الثالثة مع جوارديولا، الأمر يختلف تماماً مع ليفربول".

وأضاف:"الفريق خسر البريميرليج ورصيده 97 نقطة ولم يخسر سوى مباراة واحدة، وتعرض لحالة كبيرة من سوء الحظ، لذلك من العدالة رؤيتهم في النهائي".

جازيديس يؤكد رغبته في استمرار مالديني مع ميلان

وعندما سؤل هل الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم أجاب:"بالطبع هذا شيء قلته فور وصولي ليفربول منذ 14 سنة، هي منافسة قوية جداً، عكس بعض الدوريات الأخرى مثل الألماني الذي تتسم فيه المباريات بالكثير من الهدوء".

توقعاته لنهائي الأبطال:"الفريقان يعرفان بعضهما جيداً، ولكن بالنسبة لي أتوقع فوز ليفربول بالبطولة، توتنهام حصل على احترام كبير في الفترة الأخيرة، يمتلكون مرونة خططية، ولكن الريدز يمكنهم إيذائهم من خلال الضغط الحالي".

وفي نهاية حديثه أكد الحارس الإسباني على سعادته في ميلان، ورغبته في الاستمرار مع تبقي عامين على نهاية عقده مع الروسونيري، رغم جلوسه كبديل للحارس الأساسي جيانلويجي دوناروما.