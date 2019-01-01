رينا: إقصاء برشلونة صدمني وسعيد لأجل كلوب

تعرف على تصريحات بيبي رينا حول نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد بيبي رينا، حارس مرمى ميلان، أنّه شعر بالسعادة لأجل فوز ليفربول بقيادة يورجن كلوب على برشلونة كما أشاد بحارس بورتو، إيكر كاسياس.

برشلونة خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من ليفربول برباعية نظيفة رغم الفوز ذهابًا بثلاثية.

وقال رينا في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أعتقد أنّ الأغلبية توقعوا نهائي دوري أبطال أوروبا بين أياكس وبرشلونة بعد مباراة الذهاب ولكني سعيد للغاية بوصول ليفربول".

وتابع: "إقصاء برشلونة بنفس الطريقة مرتين على التوالي أمر سلبي للغاية فلا يعقل بعد الفوز بنتيجة كبيرة في الذهاب تتراجع بهذه الطريقة في الإياب. يورجن كلوب ظاهرة وسعيد لأجله".

الحارس الإسباني أشار إلى أنّه لن ينسى بداية مسيرته الكروية في برشلونة إلا أنّ فترته في ليفربول هي الأفضل وهذا ما يجعله سعيدًا أكثر بما قدمه الريدز.

مجموعة من جماهير أياكس تقوم بالعد التنازلي لنهاية المباراة، قبل أن يصدمهم لوكاس مورا في الثواني الأخيرة 😓pic.twitter.com/4LEWNdjNtk — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 10, 2019

وأردف: "شعرت بالراحة حينما خرج كاسياس من المستشفى وأصبح في حال أفضل. هناك لديهم عناية طبية جيدة في بورتو وسواء استمر اللاعب أو اعتزال فإن تاريخه العريق سيبقى دعمًا له".

واختتم: "لا أعرف إن كنت سأعود لاعبًا في المستقبل إلى إسبانيا أم لا. أتمنى العودة دون شك وحلمي أن أبدأ مسيرتي التدريبية من بلدي الأم وسوف أعيش هناك لنهاية عمري".

جدير بالذكر أنّ كاسياس تعرض لأزمة قلبية ولن يتمكن من العودة إلى الملاعب قبل عدة أشهر وقد يعلن اعتزاله نهائيًا.