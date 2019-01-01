رينار يعلق للمرة الأولى على مغامرته الجديدة مع السعودية

هكذا علق المدرب الفرنسي بعد دقائق من توليه منصب المدير الفني للمنتخب السعودي

تحدث المدرب الفرنسي هيرفي رينار للمرة الأولى، بعد دقائق قليلة من إعلان بيان تعيينه على رأس القيادة الفنية للمنتخب السعودي في الفترة القادمة.

وظلت السعودية بلا قيادة فنية منذ الشتاء الماضي، حين قام الاتحاد المحلي بتوجيه رسالة الشكر الأخيرة للمدرب السابق خوان أنطونيو بيتزي، بعد الحملة المخيب للمنتخب في بطولة كأس آسيا، التي استضافتها الإمارات مطلع العام الجاري.

وارتبط مستقبل العديد من المدربين بالمنصب الشاغر في المنتخب السعودي، إلى أن وقع الخيار على الفرنسي هيرفي رينار، بعد انفصاله عن المنتخب المغربي، الذي قاده على مدار 3 سنوات ونصف.

وفي أول تعليق للمدرب الجديد، غرد عبر منصته على "تويتر" قائلاً "سعيد لبدء مغامرة جديدة في المملكة العربية السعودية وفي قارة جديدة".

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والمعروف أن رينار دشن شهرته ونجوميته في القارة السمراء، عندما قاد المنتخب الزامبي للفوز بالكان عام 2012، وتبعها بتتويج آخر مع منتخب ساحل العاج، إلا أنه لم يكن محظوظًا بما فيه الكفاية في البطولات المجمعة مع أسود أطلس، بخروجه من الأدوار الإقصائية الأولى من الأمم الإفريقية، بجانب سوء طالعه بوقوعه في مجموعة نارية في كأس العالم جنبًا إلى جنب مع الجارتين إسبانيا والبرتغال.