رينار يجيب - هل تقدم بشكوى ضد النصر وأمرابط إلى فيفا؟

الفرنسي مستاء من سياسة متبعة منذ قدومه لمنتخب المغربي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اتهم الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، وسائل الإعلام بنشر أنباء كاذبة حول أسود الأطلس، مؤكدًا أنها سياسة متبعة منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق.

بعض التقارير الصحفية كانت قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى تقدم المنتخب المغربي بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي النصر السعودي، لاتهامه بالدفع بلاعبه المغربي نور الدين أمرابط في إحدى المباريات وهو مصاب دون الحفاظ عليه من تفاقم الإصابة.

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في الوقت نفسه، أكدت التقارير أن النادي السعودي تقدم بطلب إلى فيفا للتدخل لمنع رينار من الدفع بأمرابط خلال مواجهة المنتخب الأرجنتيني الودية، التي أقيمت في 26 من مارس الماضي، وهو ما أثار استياء الجانب المغربي.

ورد هيرفي رينار على كل ذلك، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرة أخرى كما يحدث قبل أي بطولة دولية منذ قدومي إلى المغرب، هناك بعض الأشخاص ووسائل الإعلام يسعون لزعزعة استقرار الفريق بنشر معلومات خاطئة وشائعات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "كما أنفي نيتي التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي، لا أعلم سببها، ضد نور الدين أمرابط وناديه النصر، الذي تجمعني به علاقة جيدة".

يذكر أن المنتخب المغربي يستعد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، والتي تنطلق في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن تُجرى قرعة البطولة بعد غدٍ الجمعة، في منطقة الأهرامات بالجيزة.