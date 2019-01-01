رينار: أداء اللاعبين أمام مالاوي زاد من صعوبة اختيار قائمة "الكان"

المدرب يتحدث عن اختيارات اللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب بأداء اللاعبين ضد مالاوي أمس، موضحًا أن هذا الأمر زاد من صعوبة مهمته في اختيار القائمة النهائية للفريق المشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

ولم ينجح منتخب أسود الأطلس بالعودة من مالاوي بأكثر من نقطة التعادل السلبي، ويستعد حاليًا لمواجهة الأرجنتين وديًا يوم الثلاثاء القادم في ملعب طنجة الكبير.

رينار قال عقب المباراة "مواجهة مالاوي حفلت بالنتائج المهمة، أنا مرتاح بعض الشيء لأداء جل اللاعبين خاصة مع الظروف الصعبة جدًا التي واجهناها أمام مالاوي".

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أضاف في تصريحاته التي نقلها موقع كووورة "هذا الأمر سيزيد من صعوبة المهمة أمامي عند اختيار قائمة المنتخب التي ستشارك في "الكان" وسيترك الباب مفتوحًا أمام الجميع".

أتم "أشياء إيجابية تم استخلاصها من اللقاء رغم التعادل السلبي، لكن كان بإمكاننا بلوغ مرمى المنافس لولا القائم الذي تصدى لتسديدتين. على العموم حصيلة هذه الرحلة طيبة وتترك لدي مجالًا لتقييمها بشكل أكبر مستقبلًا".

جدير بالذكر أن منتخب المغرب قدم أداءً طيبًا للغاية في كأس العالم 2018 في روسيا الصيف الماضي، وقد اختير بواسطة العديد كأفضل منتخب غادر البطولة من دور المجموعات بعد عدم التوفيق الذي واجهه خلال مبارياته ضد إيران والبرتغال وإسبانيا.