رينارد يقرر إراحة الأساسيين واستبعاد بوطيب من مواجهة مالاوي

المغرب تستعد لمواجهة مالاوي بتصفيات إفريقيا قبل ملاقاة الأرجنتين الودية

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة فريقه التي تستعد لمباراة مالاوي القادمة.

أسوط الأطلسي يلعبون ضد مالاوي في الجولة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا 2019 المقامة بمصر.

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المدرب الفرنسي اختار 18 لاعب بفريقه، للانتقال إلى مطار الرباط سلا الدولي استعداداً لخوض اللقاء.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي: منير الكجوي، رضا التكناوتي، فؤاد شفيق، وليد حجام، بدر بانون، عبد الحميد يونس، عبد الكريم باعدي، أسامة الإدريسي، عبد الإله الحافيظي.

وضمت أيضاً كل من أنور تهامي، سفيان أمرابط، وليد الكرتي، يوسف أيت بناصر، المهدي بوربيعة، اسماعيل الحداد، كريا حدراف، رشيد عليوي وأيوب الكعبي.

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يذكر أن المغرب تحتل المركز الأول بالمجموعة الثانية بـ10 نقاط، وضمنت التأهل للبطولة بغض النظر عن نتيجة مالاوي.

ويغيب عن قائمة الأطلسي خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك، رغم الحالية الفنية الجيدة التي ظهر بها في الفترة الأخيرة.

وقرر رينارد إراحة بعض العناصر الأساسية لفريقه أبرزها حكيم زياش نجم أياكس أمستردام والمدافع مهدي بن عطية، تحضيراً لمباراة الأرجنتين الودية يوم 26 مارس الجاري.